國泰航空１月載客量按年挫９９％，貨運量按年跌２８﹒３％

《經濟通通訊社１７日專訊》國泰航空（００２９３）公布，１月份載客３﹒０４萬人次，

按年下跌９９％，收入乘客千米數按年減少９８﹒７％。乘客運載率下跌７１﹒４個百分點至

１３﹒３％，以可用座位千米數計算的運力則下跌９１﹒８％。

集團１月份運載１０﹒９萬公噸貨物及郵件，按年下跌２８﹒３％。月內的貨物及郵件收入

噸千米數按年減少２１﹒７％。運載率上升１９﹒３個百分點至７９﹒４％。以可用貨物及郵件

噸千米數計算的運力減４０﹒７％。



＊整體客運需求仍非常疲弱，運載率跌至紀錄新低＊



國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，集團１月運力較去年１２月下跌６％，主要由於港府

繼續禁止從英國來港的航班，在１月中旬恢復從香港飛往倫敦的載客服務，月內只營運了５班該

等航班。除了往來亞洲區內的若干需求外，整體客運需求仍然非常疲弱，於月內平均每日僅接載

９８１名乘客，是自去年６月以來首次少於１０００人，運載率更跌至紀錄新低的１３﹒３％。



＊強勁貨運表現料延續至今年＊



林紹波又指，２月份的貨運需求直至春節前持續穩健，至下半月才放緩，預期去年的強勁貨

運表現，將延續至今年。不過，倘若香港及其他地區繼續實施嚴格的檢疫隔離措施，集團在未來

數月將面對非常嚴峻的挑戰，將會繼續靈活應變，按市場需求規劃集團業務及航班網絡。

他續指，由本月２０日起，港府就駐香港機師及機艙服務員執勤回港後，實施更嚴格的新檢

疫要求，因應這些新規定，國泰正積極管理機組人員資源編排航班服務。（ｓｌ）

