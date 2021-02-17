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17/02/2021 17:21

【香港政情】８１８集會案法官拒絕接納辯方專家報告

　　《經濟通通訊社１７日專訊》壹傳媒創辦人黎智英、民主黨創黨主席李柱銘等９名民主派人
士被控組織及參與前年８１８維園流水式集會，區諾軒及梁耀忠昨天已認罪，其餘７人均否認２
項控罪，案件今日在西九龍法院續審。法官聽取控辯雙方陳詞後，認為專家報告與本案無關，拒
絕接納報告，控方隨即作開案陳詞。
　　辯方代表李柱銘和何俊仁的資深大律師駱應淦在庭上，讀出監警會前國際專家小組成員
Ｃｌｉｆｆｏｒｄ　Ｓｔｏｔｔ，就人群管理及控制的專家報告，提到警方當日在維園大型人群
聚集期間，完全沒派軍裝警員在場協助維持秩序，行動不尋常。若專家報告獲法庭接納，辯方將
安排Ｃｌｉｆｆｏｒｄ　Ｓｔｏｔｔ以視像形式作供。
　　不過，控方反對辯方的申請，指有關專家報告與今次案件無關，而Ｃｌｉｆｆｏｒｄ
Ｓｔｏｔｔ不熟知香港的地理環境，過去亦曾發表報告批評香港警方的執法行動，質疑未能公正
作出專家評估。
　　辯方則認為，Ｃｌｉｆｆｏｒｄ　Ｓｔｏｔｔ作為群眾管理及執法行動方面的專家，又曾獲
監警會邀請加入專家組，認為他可以提供獨立和專業意見，如果不接納該專家報告，法庭就只能
片面地聽取警方解釋有關該案活動的執法部署。（ｃｌ）（ｚｚ）

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