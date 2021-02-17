京東集團（０９６１８）建議分拆京東物流上市，不設優先認購

《經濟通通訊社１７日專訊》京東集團（０９６１８）公布，擬分拆京東物流於主板獨立上

市，並已獲聯交所確認可進行擬議分拆，並於昨日由京東物流透過其聯席保薦人向聯交所提交上

市申請。

該集團指，持有京東物流約７９﹒１２％股權，擬議分拆完成後，將繼續間接持有京東物流

５０％以上股權，因此，京東物流將仍為其子公司。該集團又指，已申請豁免向股東提供分拆實

體股份的保證配額或優先申請股份等規定，因其主要於納斯達克上市，僅在聯交所作第二上市，

相關美國法律及納斯達克規則與組織章程細則對其並無類似規定，而通過實物分派或優先認購方

式就京東物流股份發售提供保證配額可行性低，因美國證券法或要求京東物流在美國公開發售等

，或構成不適當負擔等。

根據灼識諮詢報告，按２０１９年總收入計，京東物流是內地最大一體化供應鏈物流服務商

，提供全方位覆蓋各個業務領域的供應鏈解決方案和物流服務，從倉儲到配送，從製造端到終端

客戶，涵蓋普通和特殊物品。該集團指，擬議分拆對其及京東物流有利，包括京東物流業務將吸

引尋求供應鏈解決方案及物流服務業務高增長機會的投資者，這不同於該集團業務更為多元化的

業務模式，而上市將提升京東物流自身形象，有助於加速其業務增長，尤其是在外部客戶方面，

並可直接獨立進入股票及債務資本市場，預期京東物流價值因擬議分拆而增加，而該集團作為京

東物流控股股東之一亦獲益等。（ｗｈ）

