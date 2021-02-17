《日入而息》長實逾百億首奪啟德地皮，諾輝健康暗盤收升１﹒６倍

《今天重點》﹡長實以１０２﹒８億奪啟德住宅地，接近市場預期上限；長實指將啟德地皮

發展為海景豪宅，對港經濟充滿信心

﹡國泰航空（００２９３）１月載客量按年挫９９％，貨運量按年跌

２８﹒３％

﹡諾輝健康（０６６０６）暗盤收報６９﹒３元，每手賺２１３２０元

﹡科興首批１００萬劑疫苗本周五抵港，料下周可接種；傳本港航空業員工優

先接種新冠疫苗，最快下周五接種

﹡海洋公園明日重開；迪士尼樂園周五重開逢二、四閉園，明早起可預約

﹡本港今日新增１６宗確診個案，１０宗源頭不明



《即日市況》﹡重磅齊漲科指尋頂，港股七連漲，低開高走３３８點續創３２個月高



《美元匯價》﹡歐元短線下行風險已增加；歐元最新報１﹒２０６６╱７０，日圓最新報

１０５﹒９４╱９８



《公司資訊》﹡嘉年華國際（００９９６）接獲清盤呈請

﹡宏利香港表示有信心新業務價值及ＡＰＥ反彈，料自願醫保銷售續強勁；對

今年前景樂觀，長期目標代理人數每年錄雙位數增長；宏利香港去年核心利

潤升１０％，新業務價值跌１４％

﹡華人置業（００１２７）陳詩韻辭任行政總裁，陳凱韻接任

﹡國泰航空（００２９３）１月載客量按年挫９９％，貨運量按年跌

２８﹒３％

﹡聯交所譴責及批評滿地科技股份（０１４００）前主席等多名董事

﹡凱知樂（０２１２２）旗下澳門首間樂高認證專門店首日營業額達１５０萬

元



《國企紅籌》﹡據報華晨寶馬合營年增產１０萬輛



《中國要聞》﹡年三十至初四全國累計發送旅客近６千萬人次

﹡武漢與東風共同投資自動駕駛的士，於２月底開放試乘

﹡長假期間全國熱門商圈支付寶交易額同比均增１０８％

﹡ＴｉｋＴｏｋ涉嫌違反歐盟消費者法律遭團體投訴

﹡抖音視頻搜索月活用戶超５﹒５億，張楠稱將加大投入

﹡拜登稱中國將為人權問題付代價，與習主席通話時已提

﹡美國總統拜登據悉正招攬對華態度強硬內閣成員

﹡中印軍隊於班公湖附近撤離，兩日內料進行軍長級會談

﹡碳中和願景料啟環保嚴監管，中國工業新時代遇變局

﹡就地過年力推數字人幣，蘇州３０００萬紅包由京東埋單

﹡康得新表示未能按期償付５５００萬公司債利息構成違約



《寶島快訊》﹡台股牛年紅盤高收，大漲３﹒５％再創歷史新高



《其他消息》﹡８１８集會今續審，辯方引報告指警方行動不尋常；８１８集會案法官拒絕

接納辯方專家報告

﹡大律師公會表示應明確規定禁止登機只可針對入境航班

﹡周庭料６月可出獄，冀可暫時休息休養身體

﹡律師助理涉助１２港人偷渡，被控違《國安法》今提堂；律師男助理涉串謀

黎智英，協助李宇軒潛逃

﹡財務匯報局任命王蕙湄為副行政總裁

﹡聶德權稱保安局正研究立法禁止侮辱公職人員

﹡黃偉綸稱暫無意禁建納米樓，明日大嶼融資方式未定案╲

﹡消委會表示合資格延期年金內部回報率差異大，建議貨比三家

﹡華爾街日報表示江澤民孫、賈慶林女婿等為螞蟻秘密投資者

﹡澳門年三十至初五旅客人數按年跌６８﹒２％

﹡中原經紀人指數ＣＳＩ報６６﹒３２點，連升八周



《新冠肺炎》﹡本港今日新增１６宗確診個案，１０宗源頭不明

﹡再有３８名新冠患者出院，２０人仍然危殆

﹡中國駐英使館表示疫情早在多地出現，籲勿政治凌駕科學

﹡秘魯曝國藥疫苗賄賂醜聞，中國否認提供優先接種禮待

﹡不等期刊世衛，疫苗顧問委員會推薦緊急使用科興疫苗

﹡科興首批１００萬劑疫苗本周五抵港，料下周可接種

﹡尖沙咀兩廈約１２０人違強檢公告，各被罰款５０００元

﹡明愛醫院８１歲女患者離世，累計１９５人不治

﹡迪士尼樂園周五重開逢二、四閉園，明早起可預約

﹡香港建造商會表示地盤檢測試行暢順

﹡海洋公園明日重開

﹡除出入境檢查外，入境處所有公共服務明起恢復正常

﹡專營巴士明日起逐步恢復繁忙時段正常班次

﹡曾祈殷稱確診數字或有滯後，難以斷定疫情是否回落

﹡馬仲儀稱擔心醫護人員需半強迫接種科興疫苗

﹡崔俊明稱支持緊急使用科興疫苗，難為長者作接種決定

﹡劉澤星稱科興疫苗有效率逾五成，個人認為長者可接種

﹡聶德權預計疫苗抵港後一周內便可展開接種計劃；疫苗接種必影響進出場所

、安老院探訪安排

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