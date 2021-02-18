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18/02/2021 16:14

【匯控預測】高盛料匯控恢復派息每股０﹒１美元，予目標價５９元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》高盛發表研究報告指，匯控（００００５）將於下周二（２３
日）公布去年全年業績，預期集團將繼續精簡其營運架構、進一步將業務重心轉至亞洲地區，以
及其資本收益重新啟動。該行予集團目標價５９港元，評級為「買入」。
　　高盛表示，由於美元走弱，集團亞洲區的有形股本回報率（ＲＯＴＥ）將保持在１０％至
１１％的水平，並預期管理層將致力於將非亞洲區的ＲＯＴＥ由負７％，改善至２０２２年的約
５％。這將有助匯控將整體ＲＯＴＥ由約４％提高至約９％。非亞洲業務仍使用了集團逾半的資
源，提升相關業務回報率屬集團的重點之一，相信將這些業務的ＲＯＴＥ恢復至約５％的水平並
非不合理的目標。亞洲區一直是集團業務的主要增長動力，目前對集團撥備前利潤（ＰＰＯＰ）
及其稅前盈利的貢獻近７０％，相信集團將受惠於亞洲資本再分配的增加。

＊去年列帳基準稅前盈利料跌３３％，恢復派息每股０﹒１美元＊

　　該行又預期，集團２０２０年每股派息約為０﹒１美元，並估計在盈利改善和派息比率上升
的情況下，集團在２０２１年和２０２２年的派息將提升至０﹒３美元及０﹒４美元。同時，資
本和信貸情況改善推動盈利反彈，意味２０２１年及２０２２年有１０億美元和３５億美元的回
購空間。
　　高盛預期，匯控去年列帳基準稅前盈利為８８﹒６億美元，按年下跌３３％；經調整稅前盈
利則為１１８﹒４７億美元，按年下跌４６﹒６％；ＲＯＴＥ為２﹒３％。（ｓｋ）
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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