【匯控預測】高盛料匯控恢復派息每股０﹒１美元，予目標價５９元

《經濟通通訊社１８日專訊》高盛發表研究報告指，匯控（００００５）將於下周二（２３

日）公布去年全年業績，預期集團將繼續精簡其營運架構、進一步將業務重心轉至亞洲地區，以

及其資本收益重新啟動。該行予集團目標價５９港元，評級為「買入」。

高盛表示，由於美元走弱，集團亞洲區的有形股本回報率（ＲＯＴＥ）將保持在１０％至

１１％的水平，並預期管理層將致力於將非亞洲區的ＲＯＴＥ由負７％，改善至２０２２年的約

５％。這將有助匯控將整體ＲＯＴＥ由約４％提高至約９％。非亞洲業務仍使用了集團逾半的資

源，提升相關業務回報率屬集團的重點之一，相信將這些業務的ＲＯＴＥ恢復至約５％的水平並

非不合理的目標。亞洲區一直是集團業務的主要增長動力，目前對集團撥備前利潤（ＰＰＯＰ）

及其稅前盈利的貢獻近７０％，相信集團將受惠於亞洲資本再分配的增加。



＊去年列帳基準稅前盈利料跌３３％，恢復派息每股０﹒１美元＊



該行又預期，集團２０２０年每股派息約為０﹒１美元，並估計在盈利改善和派息比率上升

的情況下，集團在２０２１年和２０２２年的派息將提升至０﹒３美元及０﹒４美元。同時，資

本和信貸情況改善推動盈利反彈，意味２０２１年及２０２２年有１０億美元和３５億美元的回

購空間。

高盛預期，匯控去年列帳基準稅前盈利為８８﹒６億美元，按年下跌３３％；經調整稅前盈

利則為１１８﹒４７億美元，按年下跌４６﹒６％；ＲＯＴＥ為２﹒３％。（ｓｋ）



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