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即市新聞

18/02/2021 07:50

《油金掠影》油產下降油價漲近２％，金價創逾２個月低位

　　《經濟通通訊社１８日專訊》由於美國最大產油州德州的嚴寒天氣，導致全州油田停產，油
價於周三上漲逾近２％。布油期貨升１﹒６％收報每桶６４﹒３４元（美元﹒下同）；而美油期
貨則收漲１﹒８％報每桶６１﹒１４元。
　　值得留意的是，油格上漲使市場更關注ＯＰＥＣ＋，因該聯盟將於３月４日開會制定相關政
策。而ＯＰＥＣ＋消息人士對路透表示，由於油價回升，聯盟中的產油國或於４月後放鬆供應限
制。
　　美國石油協會（ＡＰＩ）和美國能源信息署（ＥＩＡ）分別於周三和周四，發布上周美油庫
存數據，路透調查分析師預估上周油存減少２４０萬桶。

＊白銀新報２７﹒４美元＊

　　由於經濟復甦提振美元和指標美國國債收益率，金價周三偏軟跌至逾兩個月低位。現貨金曾
跌１﹒２％報每盎司１７７３﹒７２元，並見去年１１月３０日以來的低位１７６８﹒６元，現
時則報１７７８﹒２１元；而美國黃金期貨則下跌１﹒５％收報每盎司１７７２﹒８０元。
　　值得留意的是，衡量預期通脹水平的損益平衡通脹率達到２﹒２％，為２０１４年８月以來
高位。而於美聯儲政策會議記錄顯示，美聯儲官員上月討論如何讓公眾接受更高的通脹，及認為
要警惕近期大漲的資產市場出現的壓力。
　　其他貴金屬方面，白銀曾微升０﹒１％至每盎司２７﹒２６元，現時亞洲市再派漲新報２７
﹒４元；而鈀金曾跌０﹒４％至每盎司２３７２﹒６２元，現時則報２３７９﹒１３元。（ｊｃ

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