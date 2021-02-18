《新股掛牌》諾輝健康首掛高開１８５％，每手賺２４６７０元

《經濟通通訊社１８日專訊》諾輝健康（０６６０６）今日首掛，開報７６元，較招股價

２６﹒６６元高出１８５﹒０７％，以每手５００股計，不計手續費，每手賺２４６７０元。

該股公開發售獲超額認購４１３２倍，一手中籤率２％。（ｅｄ）

