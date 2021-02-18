《華爾街內望》通脹憂慮升溫，美股個別發展，納指跌逾０﹒５％

《經濟通通訊社１８日專訊》雖然聯儲局重申寬鬆立場，但市場對通脹的擔憂帶來壓力，美
股周三（１７日）個別發展，當中納指因科技股失寵下跌。
道指升９０點或０﹒２９％，報３１６１３點。標指微跌１點或０﹒０３％，報３９３１點
。納指跌８２點或０﹒５８％，報１３９６５點。
聯儲局公布上月議息會議紀錄顯示，官員支持維持寬鬆貨幣政策，並承諾將利率維持在近零
水平，直到通脹走上適度超過２％目標的路上。
不過聯儲局的寬鬆立場，再加上美國總統拜登提出的１﹒９萬億美元新援助方案，市場擔心
通脹即將飆升，聯儲局或不得不比預期更快改變政策方向，而美債息大幅上漲亦支持上述擔憂。
板塊方面，能源股領漲，德州石油生產暫停運轉提振油價，零售銷售強勁反彈帶動非必需消
費品股升０﹒７％。科技股領跌，蘋果、ＰａｙＰａｌ、輝達帶來的拖累最大，標指科技股收低
１％。
個股方面，Ｖｅｒｉｚｏｎ及雪佛龍分別急升５﹒２％和３％，因為「股神」巴菲特旗下巴
郡日前披露建倉投資兩公司。
富國銀行漲５﹒２％，有報道指其風險管理和治理改革方案得到聯儲局批准。加拿大電商
Ｓｈｏｐｉｆｙ跌３﹒３％，公司暗示今年收入增長將放緩。
指標十年期國債收益率跌不足１個基點，報１﹒２９２２％，並曾一度觸及１﹒３３３％，
創上年２月底以來最高。
三十年期國債收益率跌２﹒９個基點至２﹒０６０８％，曾觸及一年高位２﹒１１２％。（
ａｌ）
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈豐富獎品！► 立即行動