【企業盈喜】寶威（０００２４）料去年經營由虧轉盈８６０萬元

《經濟通通訊社１８日專訊》寶威控股（０００２４）基於對集團未經審核綜合管理帳目及

董事局及公司共同及各別臨時清盤人現時可得資料之初步評估，預期去年錄經營盈利約８６０萬

元，而２０１９錄經營虧損３４３０萬元。虧轉盈是由於集團重振於２０１９年一度中斷之業務

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集團將於切實可行情況下盡快發布去年業績，股份繼續停牌。（ｎｓ）

