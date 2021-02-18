Ａ股拖累港股升轉跌，半日挫３６１點報３０７２３，科指跌近３％

《經濟通通訊社１８日專訊》隔晚美股三大指數升跌不一，但道指破頂，亞洲股市則榮辱互

見，港股在Ａ股復市首日表現曾造好，市場期待北水南下為港股加持，恆指高開不足百點後攀升

，但內地股市則高開低走，其中科創板走勢轉弱，拖累深證跌逾２００點，港股聞聲隨即跟挫，

友邦（０１２９９）、美團（０３６９０）、阿里（０９９８８）等重磅股跌２％至４％不等，

恆指早市曾跌４８０點低見３０６０４點，半日收報３０７２３，跌３６１點或跌１﹒１６％，

主板成交１７２９﹒５２億元。國企指數報１２１０５，跌１２３點或跌１﹒０１％。恆生科技

指數報１０６６１，跌２８３點或跌２﹒５９％。

內地股市走弱，上證綜合指數報３６６９，升１４點或升０﹒３９％，成交３４０５﹒１３

億元人民幣。深證成分指數報１５７１４，跌２４７點或跌１﹒５５％，成交４１４６﹒４６億

元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒１１％，報４６﹒１元，暫連升３日累漲８﹒４７

％。港交所（００３８８）升０﹒５３％，報５６６﹒５元，以現價計，該股暫連升５日，累計

升幅１０﹒１１％。建行（００９３９）跌２﹒０４％，報６﹒２３元；友邦（０１２９９）跌

４﹒０７％，報１０１﹒３元；美團（０３６９０）跌２﹒８８％，報４３８﹒４元；阿里巴巴

（０９９８８）跌１﹒９５％，報２６１﹒８元。



＊舜宇破頂後倒跌，手遊股表現回吐＊



大華繼顯發表研究報告，維持舜宇（０２３８２）「買入」評級，將其目標價由２２０元升

至２７５元，舜宇股價一度破頂高見２４１﹒８元，惟受大市氣氛影響倒跌，半日收跌１﹒０３

％，報２３０元；另一「手機孖寶」瑞聲（０２０１８）跌４﹒５６％，報４６元；比亞迪電子

（００２８５）跌７﹒２７％，報５１﹒０５元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅７﹒４

３％。高偉電子（０１４１５）升２﹒４９％，報６﹒５９元，以現價計，該股暫連升２日，累

計升幅１１﹒８８％。丘鈦（０１４７８）跌３﹒２６％，報１７﹒２元，以現價計，該股暫連

跌２日，累計跌幅４﹒０２％。

新春假期過去，市場期待公布手遊收入及相關數據，惟手遊股走勢轉弱，心動（０２４００

）跌１５﹒４％，報９３﹒４元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１５﹒７％。

博雅（００４３４）跌１２﹒９％，報０﹒８１元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１４

﹒７４％。Ａ８（００８００）跌７﹒３５％，報０﹒３１５元；飛魚（０１０２２）跌９﹒８

６％，報０﹒６４元；網龍（００７７７）近日獲麥格理恢復跑贏大市評級，目標價恢復４６元

，半日股價升１６﹒１８％，報２３﹒０５元。

比特幣突破５﹒２萬美元高位，創下歷史新高，本港相關股份造好，火幣科技（０１６１１

）升８﹒３３％，報２６元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅８９﹒２３％。雄岸（０１

６４７）跌２﹒６％，報０﹒７５元；柏能（０１２６３）跌７﹒４２％，報４﹒７４元，以現

價計，該股暫連跌２日，累計跌幅８﹒６７％。ＢＣ科技（００８６３）跌３﹒５６％，報２０

﹒３元。



＊金價插水金股回軟，ＳａａＳ概念股受壓＊



現貨金近日失守１８００美元水平，現時於１７８３美元上落，金礦股回軟，招金（０１８

１８）跌１﹒６５％，報８﹒３４元；山東黃金（０１７８７）跌２﹒７２％，報１６﹒４４元

。中國黃金（０２０９９）跌６﹒３４％，報２３﹒６５元；中國白銀（００８１５）跌１﹒８

％，報１﹒０９元。

滬深港通雙向交易今早重啟，惟深受北水追捧的ＳａａＳ股普遍受壓，金蝶（００２６８）

跌７﹒７％，報３５﹒３５元；明源雲（００９０９）跌０﹒６９％，報５７﹒６元；微盟（０

２０１３）跌６﹒３６％，報３０﹒９元；金軟（０３８８８）跌４﹒８％，報７２﹒４元；中

國有贊（０８０８３）跌５﹒１１％，報４﹒２７元。

競爭事務委員會昨日表示已經向７間企業發出了違章通知書，當中包括六個酒店集團及一家

旅遊櫃檯營辦商，指控有關安排訂定或操控於若干香港酒店內銷售的旅遊景點門票及車票的價格

。事件涉及九置（０１９９７）、新地（０００１６）和信置（０００８３）旗下酒店，九置跌

４﹒９１％，報４６﹒４５元，為最差表現藍籌；新地（０００１６）跌０﹒１８％，報１１０

﹒８元。信置（０００８３）逆市升１﹒３８％，報１１﹒７８元，以現價計，該股暫連升７日

，累計升幅８﹒４７％。另外，太地（０１９７２）跌２﹒３２％，報２３﹒２元；恆地（００

０１２）跌１﹒５５％，報３１﹒７元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１﹒８６％。長

實（０１１１３）投得開啟德地皮，半日報４１﹒３元升０﹒２４％。（ｕｌ）

