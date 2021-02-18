【新股熱炒】諾輝健康首掛一手賺約２５０００，追揸沽策略部署

《經濟通通訊社１８日專訊》癌症早期篩查產品製造商諾輝健康（０６６０６）本日首掛，

為牛年首隻掛牌新股，牛氣衝天，開報７６元，較招股價２６﹒６６元高出１８５﹒０７％，以

每手５００股計，不計手續費，每手賺約２﹒４６７萬元。



＊諾輝健康為歷來第二大「超購王」＊



諾輝健康公開接獲１０６﹒３萬份認購申請，超額認購逾４１３２倍，是繼２０１８年毛記

葵涌（０１７１６）後，歷來第二大「超購王」。一手中籤率僅２％，反映貨源極度歸邊。是次

招股反應非常誇張，認購５００萬以上的「乙組」未能穩中一手，需認購４０００手、逾５４０

０萬元才穩獲一手。７６０張「頂頭錘飛」中，每人起碼穩獲一手，僅８２人獲派額外一手。

由於分貨極少，孖展認購的客戶或賺價蝕息。若「頂頭錘飛」借九成孖展利息２﹒９８厘計

算，利息成本高達約３﹒０５萬元，獲分一手帳面賺２﹒４６７萬元，但扣除利息成本仍蝕約５

８００元。



＊中國腸癌篩查料未來十至廿年保持高增長＊



究竟諾輝健康有何吸引力？公司主要做國結直腸癌篩查市場，根據弗若斯特沙利文，其專有

的非侵入性多靶點ＦＩＴ－ＤＮＡ測試－常衛清為中國首個且唯一獲國家藥監局批准的分子癌症

篩查測試。該公司執行董事兼首席執行官朱葉青曾表示，目前已有兩款產品上市，其中結直腸癌

篩查產品「常衛清」去年１１月獲批上市，為內地癌症基因檢測早期篩查領域的「第一證」，也

標誌中國癌症基因檢測早期篩查從創新研發走向市場化。他補充，將分步驟及多元化推進產品商

業化，首階段會專注醫院及體檢中心，在取得足夠市場滲透率後再加大拓展至其他市場，有信心

「常衛清」在未來５年是中國唯一具合規性的腸癌篩查產品。

此外，朱葉青指公司有兩大原因吸引投資者。首先，癌症早期篩查市場潛力巨大，中國市場

甚至可能超越美國；其次，賽道競爭門檻高，美國同類產品上市６年，至今仍未有第二款產品進

入註冊臨床階段。他亦認為，目前公司商業化仍處於初步階段，面對中國腸癌篩查１﹒２億高風

險人群市場，離市場峰值仍遠，料未來１０至２０年將保持高速增長。



＊有專家建議保留資金待下隻新股上場＊



是次中籤率僅２％，相信不少散戶盼一同投入這場「新股盛宴」，到底短期有何追揸沽策略

？中投傲揚基金經理溫鋼城對《經濟通通訊社》表示，現階段不宜再追，有貨亦可先行食胡。他

稱諾輝健康仍是「Ｂ仔股」，即是未有收入，公司商業化仍處於初步階段，基本面不足以支撐其

高股價。他明白部分投資者憧憬牛市下新股普遍大升，正如快手（０１０２４）上市不足一個月

已累升近兩倍半，惟他人難以複製。他認為今年股市暢旺，建議投資者不需過份關注諾輝健康，

若情鍾新股不妨保留資金，期待下隻迎股上場。

此外，林家亨今早在《經濟通通訊社》ＮｅｗｓＴＶ節目－－「開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉ

ｎｇ」上建議，抽中多於一手的投資者，可先沽出一手，餘下股數如同「無本生利」。至於只中

一手的話，可考慮繼續持有。他又提到，接近今早競價時段尾聲時，買入及賣出的排盤分別有約

３００萬股，涉及逾２億元資金，對新股首日掛牌而言，屬少數目，料今日股價不難升破開市價

，短線先上望８０元。未持貨者，估計在接近上日暗盤收市價水平，即約７０元買入風險不會太

大，並強調短線炒賣新股者，止蝕位需定於買入價的低１０％。（ｋｓ、ｋｉ）

