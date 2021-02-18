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即市新聞

18/02/2021 17:00

《盤後部署》港股本日回落屬技術性調整，短線支持位３０１８４點

　　《經濟通通訊社１８日專訊》美國１月零售銷售及工業生產均勝預期，令投資者對通脹產生
憂慮，惟聯儲局議息紀錄稱暫不撤回量寬，隔晚道指破頂，標指及納指則走軟。今日Ａ股啟市，
北水再度南下，港股隨Ａ股兩市高開，報３１１８３點升９８點，已為全日最高位。隨後內地股
市反覆走軟，港股亦跟跌最多５１４點報３０５７０點，主要受美團（０３６９０）、友邦（０
１２９９）、阿里巴巴（０９９８８）和建行（００９３９）等重磅股拖累，收報３０５９５點
，跌４８９點或１﹒５８％。北水回歸，主板成交增加近三成六至２８２６﹒８１億元。國指報
１２０４１點，跌１８７點或１﹒５３％。科指報１０５９１點，跌３５３點或３﹒２３％。
　　上證綜指收報３６７５點，升２０點或０﹒５５％；深證成指報１５７６７點，跌１９４點
或１﹒２２％，總成交１０８５１﹒８９億人幣。
　　今日北水經港股通淨流入１４２﹒０５億元，較假期前多２２﹒６％。

＊沙地能源部：對油市前景極度審慎＊

　　美國聯儲局公布上月議息紀錄，顯示官員們支持儲局的現有貨幣政策持續一段時間，以推動
經濟增長直至經濟達至目標水平，暫時看不到有需要撤回相關量寬措施的條件。要區分短期一次
性物價變化與通脹趨勢變化，而且相信近期的通脹只是單次變化。據紀錄，部分官員認為，聯儲
局要與市場清楚溝通其對政策達標的評估，以便市場明確知道儲局何時才會改變政策。
　　儲局官員里士滿聯儲銀行總裁巴爾金預期，因應新冠疫情受控，美國經濟今年前景樂觀，將
呈現三個階段發展。今年第一階段是首數個月，也是最具挑戰性的時間，因為接種疫苗效應未全
面反映出來，美國失業情況嚴峻，政府需維持支援措施；第二階段是年中接種疫苗效應浮現，市
場需求升溫；第三階段是最後數月，美國經營環境回復至較正常狀態。
　　國際油價暫企穩６０美元以上，本港油股有反彈。較早時有揣測稱ＯＰＥＣ＋下月初開會時
，沙地阿拉伯可能進一步調低減產規模。沙地能源部長阿卜杜勒阿齊茲表示，油市情況較一年前
有明顯好轉，但稱已成功應對新冠疫情衝擊屬言之尚早，市場仍存在很強烈的不明朗因素，所以
對前景仍極度審慎。市場亦不宜對油組及減產盟友（合稱ＯＰＥＣ＋）下一步行動作出揣測。

＊北水暫時對港股市場信心未有太大改變＊

　　港股七連升後今日回落近１﹒６％，相信屬技術性調整。今日北水淨流入較假期前多逾兩成
，反映暫時對港股市場信心未有太大改變，惟今日是將假期間累積的購買力釋放，稍後幾日仍需
密切注意北水流入狀況。美國聯儲局不欲撤回量寬措施屬好事，市場水浸有助推升大市。
　　港股前日（１６日）有一個上升裂口，短線恆指支持位料於３０１８４點，前景仍趨正面。
（ｎｓ）

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