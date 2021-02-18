【油市博奕】傳沙特因油價回升，計劃由４月起增加石油產量

《經濟通通訊社１８日專訊》據《華爾街日報》最新引述沙特顧問消息報道指，沙特計劃在
未來幾個月增加石油產量，逆轉近期的減產狀況。
據報道指，沙特預計將在下月產油國聯盟會議上宣布其計劃，不過增產計劃要到４月才會正
式開始。（ａｌ）
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