【油市博奕】傳沙特因油價回升，計劃由４月起增加石油產量

《經濟通通訊社１８日專訊》據《華爾街日報》最新引述沙特顧問消息報道指，沙特計劃在

未來幾個月增加石油產量，逆轉近期的減產狀況。

據報道指，沙特預計將在下月產油國聯盟會議上宣布其計劃，不過增產計劃要到４月才會正

式開始。（ａｌ）

