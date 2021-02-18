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即市新聞

18/02/2021 08:42

【代幣狂熱】貝萊德稱已開始小注投資比特幣，摩通料升勢難以持續

　　《經濟通通訊社１８日專訊》全球最大資產管理公司貝萊德的全球固定收益首席投資官里德
周三（１７日）向《ＣＮＢＣ》表示，貝萊德已經開始小規模涉足比特幣領域。
　　里德強調比特幣的波動性非比尋常，市場正在尋找其價值，同時投資者亦正尋找通脹可能走
高下有潛在升值的地方，加上全球債務不斷增加，故貝萊德亦開始涉足比特幣。
　　里德亦補充，投資者的比特幣倉位應取決於其投資組合，目前貝萊德持有的現金比過往多，
因為利率未發揮對沖作用，故分散資金到比特幣等其他資產有一定意義，但目前不會給予分配或
目標持有建議。
　　而據彭博社早前引述監管申報文件指，貝萊德已將現金結算的比特幣期貨納入旗下兩基金，
即貝萊德戰略收益機會基金，以名貝萊德全球配置基金的投資範圍。
　　摩根大通最新亦發表報告指，比特幣突破５萬美元水平後或難以為繼，除非價格的劇烈波動
迅速降溫。
　　摩通指出比特幣近三個月的實際價格波動率高達８７％，而黃金的波動率僅１６％，而流通
中的所有比特幣總值已經由２０００億擴大至９０００億美元，比特幣有限的供應已經導致持有
者向流入市場的比特幣收取溢價，而散戶的湧入可能已放大機構投入的資金流。（ａｌ）

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