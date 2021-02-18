【全球放水】國際金融協會：全球債務上年增２４萬億美元

《經濟通通訊社１８日專訊》國際金融協會（ＩＩＦ）公布最新統計指，上年政府、企業和
家庭債務增加２４萬億元（美元．下同），推動全球債務總值攀升至前所未見的水平，並創歷史
至達２８１萬億元，相當於全球生產總值逾３５５％。
研究人員表示政府、企業和家庭今年可能別無選擇地只能繼續借錢，而協會預計預算赤字龐
大的政府今年勢將再增加１０萬億元債務，在難以縮減開支下，今年底其債務負擔將超過９２萬
億元。（ａｌ）
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