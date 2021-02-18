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18/02/2021 17:40

《台股攻略－馮偉明》台積電雖回吐，台股再度攻頂

　　《台股攻略》台股延續昨日（１７日）攻勢，傳產股今日（１８日）接力上攻，帶動指數升
至１６５１７﹒７３點新高，終場升６２﹒２２點，收１６４２４﹒５１點，成交金額為
３６５５﹒２６億元新台幣。
　　三大權值股台積電、鴻海及聯發科有回吐，而大立光、台達電及聯詠則接力向上，升超過
２％至３％，帶領指數上升；聯電及日月光投控亦稍為上升。美國德州的暴雪導致當地英飛凌、
三星及恩智浦三家半導體廠商面臨斷電停工，ＮＯＲ　Ｆｌａｓｈ產能受影響，相關股旺宏今日
漲停，華邦電亦大升超過８％。聯詠今日表現續強，帶動ＩＣ設計股價表現，世芯─ＫＹ漲停，
矽利─ＫＹ升超過３％；其餘電子指標股如大同、嘉澤、光寶科、智邦及旭隼等走勢亦不俗。散
裝航運市況升溫，波羅的海綜合指數一周內飆升近３５％至１７５６點，海岬型及巴拿馬型運價
指數飆升４０％，刺激新興、台航、正德及四維航漲停，中航、裕民、東鹼及慧洋─ＫＹ等相關
概念股全面走揚，貨櫃航運的陽明及萬海亦同步走強。
　　台股勢頭向好，新舊經濟股份輪流炒作，指數呈大漲小回格局，投資者可留意原材料及其他
傳統相關股份。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

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