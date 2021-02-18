【中移跑出】電訊股逆市升復甦可期？黃偉康：升勢難望超越熱炒股

《經濟通通訊社記者張穎淇１８日報道》大市經過連日升勢後今日偏軟，不少熱炒板塊包括

新經濟股與光伏股等亦現回吐。惟早前相對較淡靜的中資電訊股，今日逆市錄得升勢，三大中資

電訊商全線上漲，其中中移動（００９４１）表現最佳，收升２﹒０２％報５０﹒５元，中聯通

（００７６２）漲１﹒５％報４﹒７５元，中電信（００７２８）微升０﹒８６％報２﹒３５元

。中資電訊股已然淡靜一段時間，整體板塊相對落後，而今日逆市上升，又是否代表板塊是時間

重新進入升浪？



＊「十四五」國策加持發展５Ｇ＊



我們先看一下中資電訊股近月的走勢表現。在去年初時間，市場對於中國發展５Ｇ有一定憧

憬，因此股價表現仍相對強勢，可惜隨後由於各國開始對中國５Ｇ技術存有侵犯私隱的憂慮，多

國不讓中方在當地建通訊塔，加上中美關係當時處於緊張情況，當時電訊板塊更被列入美方制裁

名單，因此帶動電訊股下挫。當時中移動由年初約６６元高位，在年間挫至今年１月８日的低位

３９元。其他電訊股包括聯通、中電信與鐵塔（００７８８）等於去年亦是處於下降趨勢。而在

各種負面消息出台後，美國新任總統拜登上場，市場憧憬美中關係緩和，加上中國「十四五」國

策加持，列明大力發展５Ｇ，才重新使電訊股再獲關注。



＊具公用股特性，大市回調避險＊



今日中資電訊股逆市上升，是否代表行業復甦正式開展？安里主席兼行政總裁黃偉康向《經

濟通通訊社》表示，中資電訊股今日升勢為追上恆指此前升幅，因於該板塊相對落後，大市勁升

的時候，牽動板塊上升實屬正常。他預料，大市於未來仍有一至兩成的上升空間，相信電訊股可

跟隨錄得升幅。

他認為，中資電訊股現時的情況，像是公用股特性，投資者偏向在大市回調時作避險之用，

而而出現升市的情況下，板塊的升幅雖可能較公用股高，但相信遠遠不及其他熱門板塊。他建議

，投資者在大市回調下，可以部署大幅回吐之熱門股博反彈，料回報較電訊股來得大。

而對於電訊行業方面，市場或許憧憬內地大力發展５Ｇ技術，或可帶動板塊投資前景。但黃

偉康提醒，５Ｇ技術現時普及度仍有限，加上技術發展需要建設，料相關開支會有所加大，因此

相信今年的業績表現或不會有太大驚喜，變相５Ｇ發展對行業股份拉升動力有限。因此如投資者

希望更進取投資，可另選其他板塊。

