  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/02/2021 17:53

【中移跑出】電訊股逆市升復甦可期？黃偉康：升勢難望超越熱炒股

　　《經濟通通訊社記者張穎淇１８日報道》大市經過連日升勢後今日偏軟，不少熱炒板塊包括
新經濟股與光伏股等亦現回吐。惟早前相對較淡靜的中資電訊股，今日逆市錄得升勢，三大中資
電訊商全線上漲，其中中移動（００９４１）表現最佳，收升２﹒０２％報５０﹒５元，中聯通
（００７６２）漲１﹒５％報４﹒７５元，中電信（００７２８）微升０﹒８６％報２﹒３５元
。中資電訊股已然淡靜一段時間，整體板塊相對落後，而今日逆市上升，又是否代表板塊是時間
重新進入升浪？

＊「十四五」國策加持發展５Ｇ＊

　　我們先看一下中資電訊股近月的走勢表現。在去年初時間，市場對於中國發展５Ｇ有一定憧
憬，因此股價表現仍相對強勢，可惜隨後由於各國開始對中國５Ｇ技術存有侵犯私隱的憂慮，多
國不讓中方在當地建通訊塔，加上中美關係當時處於緊張情況，當時電訊板塊更被列入美方制裁
名單，因此帶動電訊股下挫。當時中移動由年初約６６元高位，在年間挫至今年１月８日的低位
３９元。其他電訊股包括聯通、中電信與鐵塔（００７８８）等於去年亦是處於下降趨勢。而在
各種負面消息出台後，美國新任總統拜登上場，市場憧憬美中關係緩和，加上中國「十四五」國
策加持，列明大力發展５Ｇ，才重新使電訊股再獲關注。

＊具公用股特性，大市回調避險＊

　　今日中資電訊股逆市上升，是否代表行業復甦正式開展？安里主席兼行政總裁黃偉康向《經
濟通通訊社》表示，中資電訊股今日升勢為追上恆指此前升幅，因於該板塊相對落後，大市勁升
的時候，牽動板塊上升實屬正常。他預料，大市於未來仍有一至兩成的上升空間，相信電訊股可
跟隨錄得升幅。
　　他認為，中資電訊股現時的情況，像是公用股特性，投資者偏向在大市回調時作避險之用，
而而出現升市的情況下，板塊的升幅雖可能較公用股高，但相信遠遠不及其他熱門板塊。他建議
，投資者在大市回調下，可以部署大幅回吐之熱門股博反彈，料回報較電訊股來得大。
　　而對於電訊行業方面，市場或許憧憬內地大力發展５Ｇ技術，或可帶動板塊投資前景。但黃
偉康提醒，５Ｇ技術現時普及度仍有限，加上技術發展需要建設，料相關開支會有所加大，因此
相信今年的業績表現或不會有太大驚喜，變相５Ｇ發展對行業股份拉升動力有限。因此如投資者
希望更進取投資，可另選其他板塊。

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話18/02/2021
【中移跑出】電訊股逆市升復甦可期?黃偉康:勢難望超越熱炒股
中國故事18/02/2021
《神州經脈》人行節後收水MLF等額續做　滬綜指後勁不足仍高收
香港要聞18/02/2021
【新冠疫苗】首批科興疫苗明午到港　5類群組優先接種
財經熱話18/02/2021
【預算前瞻】畢馬威料財赤達2820億　倡派1萬元電子消費券
財經熱話18/02/2021
【新股熱炒】諾輝健康首掛一手賺約25000　追揸沽策略部署
FOCUS18/02/2021
【FOCUS】德州暴雪油價發燒　綠色新政儲能跑出
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>