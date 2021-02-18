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即市新聞

18/02/2021 13:15

《窩輪豪情－梁業豪》ｃ浪已展開機會高達七成

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、能源
業與原材料業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中國移動
（００９４１）、中海油（００８８３）與金沙中國（０１９２８），可用作買入其相關認購權
證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首
選百濟神州（０６１６０）、藥明生物（０２２６９）與思摩爾國際（０６９６９）。
　　記得筆者昨天（１７日）提醒大家伺機再度即市持恆指熊證圖利，並提供了詳細的應市策略
嗎？希望各位對今早（１８日）所獲利潤感到滿意。於圖表訊號進一步轉淡後加注持貨的策略不
變，但仍須把握沽貨走位的機會，只是態度上可以從容一點。昨天為一個好朋友的生日，晚上
１１：２６ｐｍ筆者透過ＷｈａｔｓＡｐｐ為她送上祝福語，又送上了以下的禮物：「明天開始
分批累積期貨淡倉」。筆者認為，港股ｃ浪下跌過程已經開始的可能性高達七成，好友應退回低
位守關。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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