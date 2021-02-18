《窩輪豪情－梁業豪》ｃ浪已展開機會高達七成

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、能源

業與原材料業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中國移動

（００９４１）、中海油（００８８３）與金沙中國（０１９２８），可用作買入其相關認購權

證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首

選百濟神州（０６１６０）、藥明生物（０２２６９）與思摩爾國際（０６９６９）。

記得筆者昨天（１７日）提醒大家伺機再度即市持恆指熊證圖利，並提供了詳細的應市策略

嗎？希望各位對今早（１８日）所獲利潤感到滿意。於圖表訊號進一步轉淡後加注持貨的策略不

變，但仍須把握沽貨走位的機會，只是態度上可以從容一點。昨天為一個好朋友的生日，晚上

１１：２６ｐｍ筆者透過ＷｈａｔｓＡｐｐ為她送上祝福語，又送上了以下的禮物：「明天開始

分批累積期貨淡倉」。筆者認為，港股ｃ浪下跌過程已經開始的可能性高達七成，好友應退回低

位守關。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

