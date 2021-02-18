【加碼調控】中原地產：春節上海新樓交易跌入低谷，新政需時消化

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１８日上海專電》春節假期上海樓市成交跌入低谷，上海中

原地產的數據顯示，春節假期（２月１１日到２月１７日）上海新建商品住宅成交１﹒３萬平方

米，較平時每周動輒２０、３０萬平方米的成交面積大幅減少。

供應方面，和以往慣例相同，沒有產品入市。一方面１月底有一波搶收行情，提前釋放需求

；另一方面，２月本身就是市場傳統淡季，即便要推盤，時間節點也會到２月底。況且１月底上

海升級調控政策，新政策細節上如何操作，比如買家如何打分參加搖號等等都需要參考經驗。因

此沒有新增供應並不意外。

二手房方面，儘管整體上二手房交易活躍度上比新房高，不少經紀人留滬過年，但二手房市

場同樣早早進入「假期模式」，一些門店甚至提前天歇業。不少門店按慣例年初５開門，但是客

戶不多，多以價格咨詢和政策咨詢為主。

上海中原地產市場分析師盧文曦表示，春節是重要節日，買賣雙方在假期中重心不在買房上

。同時，節前出來的調控政策，市場各方都需要時間來理解消化。因此過年期間樓市供、求冷清

的狀態並不意外。

從以往慣例來看，節後市場會逐漸恢復正常，投放也會逐步增加。不過因為政策因素，市場

有重新適應過程，預計接下來成交會陸續走好，但很難出現去年下半年的非理性現象。當然，市

場分化的現象還會延續。

