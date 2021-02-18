《午市前瞻》港股向上憧憬仍大，期待美國刺激方案落實刺激美股

《經濟通通訊社１８日專訊》隔晚美股三大指數升跌不一，但道指破頂，亞洲股市則榮辱互

見，港股在Ａ股復市首日表現曾造好，市場期待北水南下為港股加持，恆指高開不足百點後攀升

，但內地股市則高開低走，其中科創板走勢轉弱，拖累深證跌逾２００點，港股聞聲隨即跟挫，

友邦（０１２９９）、美團（０３６９０）、阿里（０９９８８）等重磅股跌２％至４％不等，

恆指早市曾跌４８０點低見３０６０４點，半日收報３０７２３，跌３６１點或跌１﹒１６％，

主板成交１７２９﹒５２億元。國企指數報１２１０５，跌１２３點或跌１﹒０１％。恆生科技

指數報１０６６１，跌２８３點或跌２﹒５９％。

內地股市走弱，上證綜合指數報３６６９，升１４點或升０﹒３９％，成交３４０５﹒１３

億元人民幣。深證成分指數報１５７１４，跌２４７點或跌１﹒５５％，成交４１４６﹒４６億

元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒１１％，報４６﹒１元，暫連升３日累漲８﹒４７

％。港交所（００３８８）升０﹒５３％，報５６６﹒５元，以現價計，該股暫連升５日，累計

升幅１０﹒１１％。建行（００９３９）跌２﹒０４％，報６﹒２３元；友邦（０１２９９）跌

４﹒０７％，報１０１﹒３元；美團（０３６９０）跌２﹒８８％，報４３８﹒４元；阿里巴巴

（０９９８８）跌１﹒９５％，報２６１﹒８元。



＊舜宇破頂後倒跌，手遊股表現回吐＊



大華繼顯發表研究報告，維持舜宇（０２３８２）「買入」評級，將其目標價由２２０元升

至２７５元，舜宇股價一度破頂高見２４１﹒８元，惟受大市氣氛影響倒跌，半日收跌１﹒０３

％，報２３０元；另一「手機孖寶」瑞聲（０２０１８）跌４﹒５６％，報４６元；比亞迪電子

（００２８５）跌７﹒２７％，報５１﹒０５元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅７﹒４

３％。高偉電子（０１４１５）升２﹒４９％，報６﹒５９元，以現價計，該股暫連升２日，累

計升幅１１﹒８８％。丘鈦（０１４７８）跌３﹒２６％，報１７﹒２元，以現價計，該股暫連

跌２日，累計跌幅４﹒０２％。



＊溫鋼城：恆指向上憧憬大，可部署資源板塊＊



大市早上高開低走，中投傲揚基金經理溫鋼城對《經濟通通訊社》表示，由於港股早前憧憬

內地紅盤開市，北水流入接貨，惟目前未有驚喜，加上美股正面臨調整，故恆指現將早前超賣升

幅回吐。溫鋼城又指，以大方向而言，外圍仍期待美國總統拜登的刺激經濟方案落實，美股長遠

仍造好，除非人行政策有所改動，如上月般淨回籠４７００億元人民幣，否則港股向上憧憬大。

他認為短期以上次裂口位預測３０８００左右略見阻力。他預料支持位在上月尾低位約２８２５

９點，建議在恆指未跌穿前，投資者可繼續趁低吸納。

溫鋼城稱疫情有受控跡象，可考慮將資金部署於復甦概念，例如資源板塊。他續說，經濟轉

好後資源需求將上升，而目前部份金銅鐵股見落後，投資者可多加留意。另一落後的油板塊方面

，他看好中海油（００８８３），建議可於１０元左右購入，並以廿天線（約８﹒４６８元）為

止蝕位。（ｋｉ、ｕｌ）

