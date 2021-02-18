【北水炒Ｄ乜】淨流入１４９﹒９億人幣，買中移動騰訊沽保利協鑫

《經濟通通訊社１８日專訊》隔晚美股個別走，內地股市春節長假後今日復市，表現反覆，

恆指高開９８點報３１１８３，再創逾３２個月高位，惟已見全日高位，午後尾段跌穿上午低位

，三萬一關即告失守，曾挫５１４點，收市報３０５９５，跌４８９點或１﹒５８％。

按額度計算，北水全日淨流入１４９﹒９億元人民幣，增加２４﹒２％。北水淨買入最多的

個股依次是中國移動（００９４１）、騰訊控股（００７００）、中國海洋石油（００８８３）

；淨賣出最多的依次是保利協鑫能源（０３８００）、美團（０３６９０）、心動公司

（０２４００）。

主板成交２８２６﹒８１億元增加３５﹒９％。其中港股通成交９４８﹒２億元，佔總成交

３３﹒５％。



＊北水重臨，勁吸近４０億中移動＊



中資電訊股逆市走強，中移動升２﹒０２％報５０﹒５元，北水淨買入３９﹒９億元。

騰訊今早曾升至７７５﹒５元之上市新高，收市倒跌１﹒３２％報７４７﹒５元，北水淨買

入３９﹒２億元。

中海油升１﹒５％報１０﹒１２元，北水淨買入１８﹒７億元。

新能源股是跌市重災區之一，保利協鑫能源跌１３﹒６４％報３﹒０４元，北水淨賣出

４﹒９億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

中國移動 （００９４１） ３９﹒９０

騰訊控股 （００７００） ３９﹒１７

中國海洋石油 （００８８３） １８﹒７３

香港交易所 （００３８８） １２﹒４０

紫金礦業 （０２８９９） ８﹒１２



淨沽出最多港股：

保利協鑫能源 （０３８００） －４﹒８７

美團 （０３６９０） －２﹒２６

心動公司 （０２４００） －２﹒０６

恆騰網絡（新） （００１３６） －２﹒０４

中國飛鶴 （０６１８６） －０﹒８４

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（ｃａ）

