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即市新聞

18/02/2021 15:49

《美元走勢－羅明立》如債息續走高，利美匯短線反覆向上

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０５﹒９２　　　１０５﹒７０　　　１０５﹒８５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２０５０　　　１﹒２０３６　　　１﹒２０４４
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３８７７　　　１﹒３８４０　　　１﹒３９５６
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒８９９６　　　０﹒８９８０　　　０﹒８９８８
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５２８　　　７﹒７５１８　　　７﹒７５２３
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》聯儲局１月議息記錄顯示局方現有貨幣政策將維持一段時間，以推動經濟增長
，暫時未有條件可撤回量化寬鬆措施。另外，市場預期美國經濟有望復甦，加上通脹預期升溫，
刺激美國１０年期國債收益率見一年高位，最新報１﹒２６４％。受此影響，美匯繼續向好並升
至９１水平，美聯儲未有進一步釋出放寬貨幣政策的訊號，加上預期更多人接種疫苗有利經濟重
啟，如債息持續走高，有利美匯指數短線反覆向上。
　　英國１月份消費物價指數（ＣＰＩ）按年上升０﹒７％，略高於市場預期及前值的０﹒６％
。而按月計算，ＣＰＩ則收窄至下跌０﹒２％。扣除食物及能源的核心ＣＰＩ按年上升１﹒４％
，亦高於市場預期的１﹒３％。數據反映疫情封鎖措施未對當地物價做成太大壓力。至於上游通
脹方面，英國１月輸出生產者物價指數（ＰＰＩ）按月意外上升０﹒４％，高於市場預期，且為
連續第三個月上升。正逐步擺脫通縮威脅。英鎊較大的支持在２０天線的１﹒３７５０至
１﹒３７００。歐元跌至１﹒２０００喘定，經濟情況較差，短線下行壓力較大，關注
１﹒１９５０表現。
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１９８０　　　１﹒２１００　　　１﹒１９３５
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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