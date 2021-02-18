《美元走勢－羅明立》如債息續走高，利美匯短線反覆向上

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０５﹒９２ １０５﹒７０ １０５﹒８５

歐元╱美元 １﹒２０５０ １﹒２０３６ １﹒２０４４

英鎊╱美元 １﹒３８７７ １﹒３８４０ １﹒３９５６

美元╱瑞郎 ０﹒８９９６ ０﹒８９８０ ０﹒８９８８

美元╱港元 ７﹒７５２８ ７﹒７５１８ ７﹒７５２３

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《美元走勢》聯儲局１月議息記錄顯示局方現有貨幣政策將維持一段時間，以推動經濟增長

，暫時未有條件可撤回量化寬鬆措施。另外，市場預期美國經濟有望復甦，加上通脹預期升溫，

刺激美國１０年期國債收益率見一年高位，最新報１﹒２６４％。受此影響，美匯繼續向好並升

至９１水平，美聯儲未有進一步釋出放寬貨幣政策的訊號，加上預期更多人接種疫苗有利經濟重

啟，如債息持續走高，有利美匯指數短線反覆向上。

英國１月份消費物價指數（ＣＰＩ）按年上升０﹒７％，略高於市場預期及前值的０﹒６％

。而按月計算，ＣＰＩ則收窄至下跌０﹒２％。扣除食物及能源的核心ＣＰＩ按年上升１﹒４％

，亦高於市場預期的１﹒３％。數據反映疫情封鎖措施未對當地物價做成太大壓力。至於上游通

脹方面，英國１月輸出生產者物價指數（ＰＰＩ）按月意外上升０﹒４％，高於市場預期，且為

連續第三個月上升。正逐步擺脫通縮威脅。英鎊較大的支持在２０天線的１﹒３７５０至

１﹒３７００。歐元跌至１﹒２０００喘定，經濟情況較差，短線下行壓力較大，關注

１﹒１９５０表現。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１９８０ １﹒２１００ １﹒１９３５

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

