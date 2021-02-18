【香港政情】港政制京料快將拍板，下周一研討會或露端倪

中央正研究改革香港各級選舉制度，確保貫徹「愛國者治港」原則。據了解，下周一（２２
日）舉行的重量級研討會，主辦機構是港澳辦智囊組織「全國港澳研究會」，會長是港澳辦前副
主任徐澤。研討會主題是基本法之下「愛國者治港」在港的實踐，將以視像連線方式進行，內地
和港澳都有講者發言。
熟悉中方消息人士指，北京快將拍板香港政改方案，此研討會對有關的改革方向，相信有重
要啟示。《香港經濟日報》（ｚｚ）
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