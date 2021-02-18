【新冠疫苗】聶德權：已選１０間規模較大院舍做外展疫苗接種

《經濟通通訊社１８日專訊》公務員事務局局長聶德權表示，５間可率先接種疫苗的社區接
種中心分別為九龍灣體育館、天水圍天輝路體育館、沙田源禾路體育館、中央圖書館及官涌體育
館，均是接種科興疫苗。
至於安老或殘疾院舍方面，已選了１０間規模較大的院舍首先做外展疫苗接種，社署下周會
發信，以徵求院友及家人等同意接種疫苗。（ｃｗ）
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