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18/02/2021 18:16

【新冠肺炎】港府完成華大基因假陽性檢測結果調查，新增覆檢安排

　　《經濟通通訊社１８日專訊》食物及衞生局和衞生署已就私營化驗所華大基因的檢測曾出現
假陽性結果，完成個案調查工作，並要求該化驗所繼續嚴格跟進改善措施，確保同類型事件不會
再次發生。當中，華大基因自２月４日起，安排其他確認性測試以對其檢測呈初步陽性的樣本進
行覆檢，作為糾正及改善措施之一。在採取此措施後，華大基因的檢測沒有再發現假陽性結果。

＊華大基因已提出糾正改善措施＊

　　華大基因已按政府要求，對導致出現假陽性結果的根本原因進行徹底調查，並於２月１１日
向衞生署公共衞生化驗服務處提交報告，詳細分析可能出現的失誤，包括：人為原因、試劑殘留
或污染，以及環境污染的可能性，並就上述各方面提出了糾正及改善措施。
　　食衞局發言人表示，政府會繼續跟進調查報告中的糾正及改善措施，並密切留意該私營化驗
所的測試準確度，以盡力確保同類型事件不會再次發生。發言人對受事件影響的市民致歉。

＊發現１６宗假陽性結果＊

　　衞生署公共衞生化驗服務處在１月尾和２月初覆檢在１月２９日、２月１日及２月２日進行
的２０１９冠狀病毒病檢測結果時，發現由該私營化驗所檢測判斷為呈初步陽性反應的樣本，有
樣本結果呈陰性。經醫院管理局安排相關個案重新採集樣本進行進一步測試後，結果亦呈陰性。
事件中曾出現１６宗假陽性結果，涉及的樣本包括：為教職員及學校宿舍員工於１月２９日進行
的特定群組檢測計劃中的８宗個案，以及為天水圍天恆邨恆樂樓居民及訪客於２月１日強制檢測
中的４宗個案，餘下４宗則涉及於流動採樣站及社區檢測中心採集的樣本。
　　在去年１１月中至今年２月１４日期間，全港一共進行了超過３７６萬次２０１９冠狀病毒
病檢測，陽性個案共５１４２宗（０﹒１４％）。（ｃｌ）

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