【夜期時段】即月期指最新報３０５１７點，升６９點，低水７８點

《經濟通通訊社１８日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０５００點，升５２點，低水

９５點，最新報３０５１７點，升６９點，低水７８點，合約成交５２６張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１１９９７點，升１３點，低水４５點，最新報１２０１５

點，升３１點，低水２７點，合約成交５９６張。

