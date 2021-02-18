【夜期時段】即月期指最新報３０５１７點，升６９點，低水７８點

《經濟通通訊社１８日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０５００點，升５２點，低水
９５點，最新報３０５１７點，升６９點，低水７８點，合約成交５２６張。
即月國指期貨在夜期時段開市報１１９９７點，升１３點，低水４５點，最新報１２０１５
點，升３１點，低水２７點，合約成交５９６張。
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