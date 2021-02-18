【中概焦點】傳新浪微博最快今年在港第二上市

《經濟通通訊社１８日專訊》外電引述知情人士表示，新浪微博計劃最快今年在香港第二上

市，以尋求在香港這個金融中心設立交易立足點。

知情人士說，新浪微博在與顧問就潛在的股票發行展開合作，但有關審議仍處於初期階段，

股票發行的規模和時機等細節可能仍有變動。（ｂｉ）

