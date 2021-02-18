《再戰明天》拜登與Ｇ７領袖開首次會議，美公布製造業ＰＭＩ

《經濟通通訊社１８日專訊》明日（１９日），美國總統拜登將與七國集團（Ｇ７）領導人

舉行首次會議，美國公布製造業採購經理人指數。



＊美總統拜登與Ｇ７領導人舉行首次會議＊



在外圍重要經濟活動上，明日，美國總統拜登將與Ｇ７領導人舉行首次會議，在這次視頻會

議上將討論新冠疫情、全球經濟、以及作為一個群體如何與中國打交道。

本港時間明午１１：００ｐｍ，德國總理梅克爾在Ｇ７領導人虛擬峰會之後召開記者會。

明日，英國首相約翰遜在主持Ｇ７領導人虛擬峰會後發布聲明。此外，拜登和德國總理默克

爾在慕尼黑安全會議２０２１線上會議中發表講話。

９：００ｐｍ，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金在一次有關經濟前景的線上活動中發表講話

。



＊美國公布製造業採購經理人指數＊



在數據方面，明早８：３０ａｍ，澳洲公布１月零售銷售，月率料由下滑４﹒１％升上２％

。

５：００ｐｍ，歐元區公布２月製造業採購經理人指數，料由５４﹒８降至５４﹒３。

１０：４５ｐｍ，美國公布２月服務業採購經理人指數，料由５８﹒３降至５８；製造業採購經

理人指數料由５９﹒２回落至５８﹒７。１１：００ｐｍ，美國公布１月成屋銷售，料由６７６

萬下滑至６６０萬；月率料由０﹒７％跌至下降２﹒４％。



＊金沙中國派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：金沙中國（０１９２８）、布萊克萬礦業（００１５９）

和南順（香港）（００４１１）。（ｈｏ）

