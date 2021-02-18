【預算前瞻】畢馬威料財赤達２８２０億，倡派１萬元電子消費券

《經濟通通訊社１８日專訊》新一份《財政預算案》下周三出爐，會計師行畢馬威預計，政

府２０２０╱２１財政年度將錄得２８２０億元赤字，創２０年來最大赤字，主要由於賣地收入

、利得稅及薪俸稅收入減少，抗疫基金提供多輪資助和補貼，以及經常性開支增加等。截至今年

３月底，財政儲備料跌至８７８０億元。

畢馬威中國香港稅務服務主管合夥人譚培立表示，鑒於新冠病毒疫情仍對企業和社會構成影

響，預計未來一兩年仍會出現財赤，惟認為港府應繼續善用財政儲備，為企業提供支持、保障就

業、刺激經濟和幫助市民，直至經濟出現復甦跡象。



＊倡發放１萬元消費券，７０歲以上人士則領取現金＊



就中短期而言，畢馬威建議港府採取一系列經濟措施以協助本地企業，包括容許本年度稅務

虧損一次過抵扣上年度應評稅利潤，並退回已繳的多餘稅款；為錄得稅務虧損的合資格企業提供

一次過補貼；延遲稅務申報和繳稅三個月；以及豁免２０２１╱２２年度５０％暫繳稅等。另外

，該行亦鼓勵政府考慮向香港居民派發１萬元電子消費券，特定用於一般消費、飲食和消閒娛樂

，而７０歲以上香港永久性居民可透過高齡津貼收取１萬元現金。

至於企業和個人支援方面，畢馬威建議政府就住宅物業的租金支出提供免稅額，以及為政府

和非政府部門提供額外的資源和資金，以創造更多就業職位。



＊建立「個人投資公司」類別，將額外扣稅範圍擴大至大灣區內＊



畢馬威亦提出多項建議以提升香港競爭力，包括建議港府建立「個人投資公司」的新實體類

別，吸引更多家族辦公室進駐香港，同時可為「個人投資公司」提供稅務優惠，並擴大現行的基

金免稅制度以涵蓋家族辦公室基金進行的投資，以及提高香港對家族辦公室業務的吸引力；另外

可考慮對設置於香港的地區總部的利潤採用減半利得稅稅率。

同時，該行建議政府將研發開支額外稅務扣減的範圍擴大至涵蓋大灣區內進行的研發活動，

並將供養父母及供養祖父母或外祖父母免稅額適用範圍擴展至通常居住在大灣區的父母及祖父母

或外祖父母；通過推出稅務優惠措施，讓企業繼續享有大灣區提供的各項機遇。（ｙｗ）

