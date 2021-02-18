【預算前瞻】畢馬威：財政儲備仍穩健，無迫切性動用外匯基金

《經濟通通訊社１８日專訊》會計師行畢馬威預計，政府本財政年度將錄得２８２０億元赤

字，創２０年來最大赤字。該行中國企業稅務諮詢合夥人梁愛麗在電話會議中表示，儘管今年財

赤料創新高，主要是由於防疫抗疫補貼所致，而稅收情況亦有滯後效果，估計未來一至兩年仍會

錄得赤字，但過去多年本港亦錄得盈餘，認為今年是特殊情況，不相信會因而造成結構性財赤。



＊建議考慮發行基建債＊



對於有人認為需動用外匯基金救濟庫房，她指出，截至今年３月底，財政儲備料跌至

８７８０億元，相當於政府經常性開支２２個月，認為財政仍穩健，未見有急切性需要動用外匯

基金；又指當局亦可考慮發行基建債等，這既可為大型基建籌募資金，亦有助本港債券市場發展

。



＊只增加某種稅項恐損競爭力＊



問及市場有聲音要求增加新稅種，中國企業稅務諮詢合夥人何家輝認為，需審視整體稅基而

非只增加某種稅項，恐會因小失大反損害香港競爭力；而香港對上一次探討香港稅基已是２０年

前，由於收入組合及經濟發展變化早已不一樣，認為是時候整體檢視香港稅基問題。

他又指，坊間對「派糖」主要有派錢或派消費券的期望，但認為發放消費券較有效益，原因

是現金未必會用於本地消費，而消費券除可刺激零售市道，亦可帶動整個經濟氣氛，造成漣漪效

應，而參考去年派錢措施，預期涉及開支約為７１０億元。（ｙｗ）

