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18/02/2021 10:25

【新冠疫苗】林哲玄料月底可接種疫苗，優先群組須帶證明文件打針

　　《經濟通通訊社１８日專訊》有份承辦疫苗接種中心的「醫護誠信同行」主席林哲玄接受電
台訪問時表示，預計兩款新型冠狀病毒疫苗會於本月底或下月初到港，接種中心最快可在疫苗抵
港後一星期運作。他表示，由於復星疫苗有特別的儲存要求，相信市民最少要提前１天預約。
　　他表示，每間中心應該只能接種１種疫苗，醫療團體主要負責接種工作，登記和清潔等會由
政府負責。市民須確認理解接種疫苗的資訊；優先接種群組屆時需要帶備證明文件到場，例如長
期病患者的覆診紀錄卡等。而市民打針之前，亦會獲派單張，需要在上面兩個空格劃剔號，再次
確認理解打疫苗的資訊，才會獲安排打針。

＊楊超發：千名私家醫生可協助接種＊

　　西醫工會會長楊超發在同一節目表示，現時已有１０００名私家醫生參與疫苗接種計劃，主
要都是有參與以往的流感疫苗接種計劃。他說，暫時未知政府的資助方案，只知道當局在提供疫
苗的同時，亦會為參與的診所提供救急用品，一旦市民出現過敏反應，診所有急救裝備使用。
　　他形容政府設立疫苗保障基金，承擔一旦出現嚴重副作用的賠償，已為參與計劃的私家醫生
派定心丸。（ｈｙ）

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