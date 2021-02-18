【新冠疫苗】陳肇始：預計採購新冠疫苗費用８４億元

《經濟通通訊社１８日專訊》食物及衞生局局長陳肇始表示，預計採購新冠疫苗費用高達

８４億元，主要包括３個項目，其中４﹒６億元預留加入疫苗全球獲取機制，涵蓋３５％人口；

通過預先採購協議涉資約５０億元，另外２９億元用於推行計劃，包括開支、人手及行政費用。

（ｈｙ）

