  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/02/2021 15:40

【新冠疫苗】陳肇始：預計採購新冠疫苗費用８４億元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》食物及衞生局局長陳肇始表示，預計採購新冠疫苗費用高達
８４億元，主要包括３個項目，其中４﹒６億元預留加入疫苗全球獲取機制，涵蓋３５％人口；
通過預先採購協議涉資約５０億元，另外２９億元用於推行計劃，包括開支、人手及行政費用。
（ｈｙ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話18/02/2021
【新股熱炒】諾輝健康首掛一手賺約25000　追揸沽策略部署
FOCUS18/02/2021
【FOCUS】德州暴雪油價發燒　綠色新政儲能跑出
開市Good Morning18/02/2021
《開市Good Morning》林家亨：諾輝健康短線上望80元
財經熱話17/02/2021
港股低開高走338點突破31000　七連升累漲約二千點
中國故事17/02/2021
【低碳變革】碳中和願景料啟環保嚴監管　中國工業新時代遇變局
財經熱話17/02/2021
【京東分拆】分拆業務提振　何啟俊:京東集團股價向好勿估頂
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>