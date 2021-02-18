《小傳日記》北水一回歸，魚缸就撻低；ＡＴＭ受壓，科指向下殺

《小傳日記》隔晚美股道指破頂，聯儲局暗示維持寬鬆貨幣政策，亞洲股市普遍造好，東瀛

指數及寶島加權指數早段均上揚，魚缸方面則高開９８點報３１１８３。未幾，魚缸於三萬一關

見獲利盤，見Ａ場高開低走，加上美期於亞洲時段偏軟，魚缸拖累魚缸全日高開低走，最低曾見

３０５７０點挫５１４點，當中科技佬、金融佬、消費佬為重災區。雖然今日北水回歸，錄得淨

流入約１４２億銀，不過就高套利食糊，最終魚缸收報３０５９５點，跌４８９點或跌近２巴仙

，主板成交２８２６﹒８１億銀增３６巴仙。國企指數報１２０４１點，跌１８７點或跌近２巴

仙。恆生科技指數報１０５９１點，跌３５３點或跌逾３巴仙。

Ａ場今日復市，上證綜合指數報３６７５點，升２０點或升近１巴仙；深證成份指數報

１５７６７點，跌１９４點或跌逾１巴仙，總成交１０８５１﹒８９億銀人仔，重返萬億銀關。

重磅藍戰士方面，ＱＱ（００７００）跌逾１巴仙，報７４７﹒５銀；ＡＩＡ

（０１２９９）近４巴仙，報１０１﹒４銀；大笨象（００００５）升近１巴仙，報４６﹒４銀

；生發發（００３８８）升唔夠１巴仙，報５６５﹒５銀。



＊納指又下跌科技佬氣洩，科指又回吐軟件佬糟糕＊



納指隔晚走弱，加上十年期美國債息繼續上揚，科技股受壓。美團（０３６９０）蒸發５巴

仙，報４２８銀；阿里巴巴（０９９８８）碌低逾２巴仙，報２６０﹒４銀；京東集團

（０９６１８）漏氣跌近１巴仙，報４１３﹒６銀；小米（０１８１０）跪低逾２巴仙，報

２８﹒８銀；阿里健康（００２４１）跣低近３巴仙，報２９﹒１銀。

此外，「女股神」Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ Ｗｏｏｄ概念股普遍回吐。平安好醫生

（０１８３３）插低近３巴仙，報１３４﹒６銀；眾安（０６０６０）撻低１０巴仙，報

７０﹒８銀；移卡（０９９２３）下滑逾１１巴仙，報１０７﹒３銀。

大市回吐，科指又唔見３巴仙，近期升唔停嘅軟件佬無運行。料全年純利最多跌三成半嘅魯

大師（０３６０１）插低近２３巴仙，報４﹒１３銀；赤子城（０９９１１）插水２０巴仙，報

７﹒５３銀；中國有贊（０８０８３）跪低逾５巴仙，報４﹒２６銀；金蝶（００２６８）跣低

近７巴仙，報３５﹒６５銀；微盟（０２０１３）撻低逾８巴仙，報３０﹒３銀。



＊孖屐今插水電訊佬不懼，油產料下降油佬無力闖＊



香江魚缸升咁耐，今日終於見佢回下，不過就由中資電訊佬發力。鬼咩，北水復市央媽就南

下，梗係買佢地嘅愛股神州移動（００９４１）啦，所以今日都逆市向上升逾２巴仙，報

５０﹒５銀；中電信（００７２８）漲近１巴仙，報２﹒３５銀；中聯通（００７６２）飛起近

２巴仙，報４﹒７５銀；鐵塔（００７８８）無升跌，報１﹒１８銀。

油佬呢期都威水啦，由於花旗國最大產油州德州嘅嚴寒天氣，導致全州油田停產，油價起飛

油佬都順便加價啦，不過臨收市股價就走弱，中石油（００８５７）回吐近２巴仙，報２﹒７銀

；中海油服（０２８８３）潛近４巴仙，報１０﹒４６銀；中集安瑞科（０３８９９）挫近３巴

仙，報５﹒２８銀；中石化冠德（００９３４）唔見逾２巴仙，報２﹒８９銀；中海油

（００８８３）逆上近２巴仙，報１０﹒１２銀。



＊藥佬要走弱藥明股價削，手遊等數據股價不識趣＊



藥佬雖然可以承住疫苗勢頭，呢期算係威水之作，不過孖屐走弱藥佬都係相繼失守，其中藥

明（０２２６９）跳水逾半成，報１１６﹒４銀；中生製藥（０１１７７）跌近２巴仙，報

７﹒５９銀；百濟（０６１６０）瀉逾９巴仙，報２０８﹒８銀；信達生物（０１８０１）同樣

潛水逾７巴仙，報９２﹒１５銀；康希諾（０６１８５）急插逾９巴仙，報３９３﹒６元銀。

新春假期，今年疫情橫行，大家都唔出街，按道理就應該留係屋企打機，不過唔知點解多隻

手遊佬都回吐，可能個個都等緊新春期間嘅節日數據，比較心急啦！好似心動（０２４００）就

大跌逾一成六，報９２﹒４銀為最差科指佬；博雅（００４３４）回吐逾一成，報０﹒８３銀；

禪遊（０２６６０）潛水逾９巴仙，報１﹒６６銀；網易（０９９９９）跌逾３巴仙，報

１９０﹒２銀；中手游（００３０２）跌３巴仙，報３﹒４４銀。

公布神州新春餐飲銷售額約８２１０億銀人仔後，餐飲佬回吐。海底撈（０６８６２）跌逾

９巴仙，報７５﹒７銀；九毛九（０９９２２）跌近２巴仙，報３７﹒０５銀；呷哺呷哺

（００５２０）跌逾５巴仙，報２３﹒７銀。請請！



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