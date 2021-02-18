【企業盈警】Ｒａｆｆｌｅｓ料去年盈轉虧，稅後虧損４５０萬坡元

《經濟通通訊社１８日專訊》Ｒａｆｆｌｅｓ Ｉｎｔｅｒｉｏｒ Ｌｉｍｉｔｅｄ

（０１３７６）預期，截至去年１２月３１日止年度錄得除稅後虧損淨額約４５０萬元（新加坡

元．下同），去年同期錄得純利６９０萬元。

集團指，有關虧損主要由於新加坡政府因新冠疫情而於去年４月及５月實施斷路器措施，導

致集團收益減少。（ｈｙ）

