港股終止七連升，回吐４８９點收３０５９５點，科指跌逾３％

《經濟通通訊社１８日專訊》隔晚美股指數個別發展，而今日Ａ場復市，港股期待北水南下

加持，恆指今日高開不足百點報３１１８３點後倒跌，新經濟股偏軟，Ａ股復市走弱，港股一度

低見３０５７０點，最終收報３０５９５點，跌４８９點或跌１﹒５８％，終止七連升之勢。國

企指數報１２０４１點，跌１８７點或跌１﹒５３％。恆生科技指數報１０５９１點，跌３５３

點或跌３﹒２３％。主板成交２８２６﹒８１億元，增３５﹒９％。

Ａ股復市個別發展，上證綜合指數報３６７５點，升２０點或升０﹒５５％，成交４８３５

﹒４７億元人民幣。深證成份指數報１５７６７點，跌１９４點或跌１﹒２２％，成交６０１６

﹒４２億元人民幣。

重磅股則個別發展，中移動（００９４１）升２﹒０２％，報５０﹒５元；港交所（００３

８８）升０﹒３５％，報５６５﹒５元；匯控（００００５）升０﹒７６％，報４６﹒４元；友

邦（０１２９９）跌３﹒９８％，報１０１﹒４元；建行（００９３９）跌２﹒０４％，報６﹒

２３元；騰訊（００７００）跌１﹒３２％，報７４７﹒５元。

其他主要科技股均獲利回吐，阿里巴巴（０９９８８）報２６０﹒４元跌２﹒４７％；小米

（０１８１０）收２８﹒８元跌２﹒３７％；京東集團（０９６１８）報４１３﹒６元軟

０﹒７７％；快手（０１０２４）收３９３﹒６元插５﹒１６％。



＊酒店違章牽地產股挫，九置挫逾５％＊



競爭事務委員會昨日指已向７間企業發出違章通知書，當中包括六間酒店集團及一間旅遊櫃

檯營辦商，指控有關安排訂定或操控於若干香港酒店內銷售的旅遊景點門票及車票的價格。事件

涉及九置（０１９９７）、新地（０００１６）和信置（０００８３）旗下酒店，惟九置下跌５

﹒３２％，報４６﹒２５元外；新地升０﹒０９％，報１１１﹒１元；而信置漲１﹒７２％，報

１１﹒８２元。而其他地產股方面，恆地（０００１２）跌１﹒０９％，報３１﹒８５元；長實

（０１１１３）報４１﹒２５元升０﹒１２％。

大華繼顯發表研究報告，維持舜宇（０２３８２）「買入」評級，將其目標價由２２０元升

至２７５元，舜宇股價一度破頂高見２４１﹒８元，惟受大市氣氛影響倒跌，今日收跌２﹒５％

報２２６﹒６元；而另一「手機孖寶」瑞聲（０２０１８）跌幅更大，挫５﹒８１％，報４５﹒

４元。比亞迪電子（００２８５）回吐８﹒４５％，報５０﹒４元；鴻騰（０６０８８）跌３﹒

７１％，報３﹒３７元；丘鈦（０１４７８）跌２﹒７％，報１７﹒３元；惟高偉電子（０１４

１５）升４﹒２％，報６﹒７元。

滬深港通雙向交易今早重啟，惟北水一直追捧的ＳａａＳ股今日普遍向下，移卡（０９９２

３）跌１１﹒３２％，報１０７﹒３元；微盟（０２０１３）跌８﹒１８％，報３０﹒３元；金

蝶（００２６８）跌６﹒９２％，報３５﹒６５元；中國有贊（０８０８３）跌５﹒３３％，報

４﹒２６元。



＊新春假過去手遊股偏軟，心動挫逾一成六＊



新春假期過去，市場期待公布手遊收入及相關數據，惟手遊股走勢轉弱，其中心動（０２４

００）領跌１６﹒３％，報９２﹒４元；禪遊（０２６６０）跌９﹒２９％，報１﹒６６元；凱

升（００１０２）跌６﹒３６％，報１﹒０３元；飛魚（０１０２２）跌９﹒８６％，報０﹒６

４元；金蝶（００２６８）跌６﹒９２％，報３５﹒６５元；易鑫（０２８５８）跌６﹒４２％

，報３﹒５元。

假期過去過去亦帶動內需火鍋股走低。其中跌勢最強為海底撈（０６８６２），今日收跌９

﹒４％，報７５﹒７元；而頤海（０１５７９）亦走低７﹒５８％，報１２８﹒１元；呷哺呷哺

（００５２０）跌５﹒３９％，報２３﹒７元。而其他內需食品股方面，九毛九（０９９２２）

跌１﹒９８％，報３７﹒０５元；周黑鴨（０１４５８）跌３﹒０５％，報１０﹒８元。

光伏股方面今日續獲利回吐，其中跌勢最勁為保利協鑫（０３８００）跌１３﹒６４％，報

３﹒０４元；而其他光伏股方面，新特能源（０１７９９）跌１０﹒９４％，報２３﹒６元；協

鑫新能源（００４５１）跌１０﹒５３％，報０﹒４２５元；卡姆丹克（００７１２）跌８﹒８

６％，報０﹒７２元；信義光能（００９６８）跌８﹒３３％，報１９﹒８元；彩虹新能源（０

０４３８）跌８﹒３％，報２﹒４３元。（ｊｃ）

