《鍾之日記》Ａ場復市港股跌，諾輝熱炒漲兩倍

《鍾之日記》２月１８日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



內地春節長假完結，滬深股市牛年首個交易日如過山車，紅盤高開追落後，滬綜指大幅高開

１﹒８％後升幅一度漲逾２％，高見３７３１﹒６９點，創２０１５年８月以來新高。不過，若

散戶選擇此時入市賺新年財則不幸翻車，白酒股從歷史高位急挫，加上疫苗、新能源車、安防等

科技概念開市後暴跌，創業板指更在開市不足５分鐘內由大升轉倒跌，拖累滬指升幅逐漸縮水，

總結全日紅盤高收０﹒５５％，報３６７５﹒３６點，失三千七。科技股散水，拖累創業板指收

瀉２﹒７％。節後入市部署意欲高漲，即使人行今日收水２６００億元人民幣，兩市全日成交

１０８５１億元人民幣，重返萬億元關，較休市前交易日大增２４％。



＊港股終止七連升＊



Ａ場復市，港股期待北水南下加持，惟連升多日的香江魚缸出現疲態，恆指今日高開不足百

點報３１１８３點後倒跌，最終收報３０５９５點，跌４８９點或跌１﹒５８％，終止七連升。

北水恢復，今日流入１４２億元，主板成交２８２６﹒８１億元，按日增３５﹒９％。

科技股均獲利回吐，騰訊（００７００）一度突破７７０元，最高見７７５﹒５元創新高後

回吐，收跌１﹒３％，報７４７﹒５元；阿里巴巴（０９９８８）跌２﹒５％；小米

（０１８１０）跌２％；京東集團（０９６１８）軟０﹒７７％；快手（０１０２４）插５％。



＊諾輝健康每手賺近三萬，疫苗或捲政治風波＊



新股市場延續鼠年的狂熱，牛年首隻掛牌新股、癌症早期篩查產品製造商諾輝健康

（０６６０６）獲超額認購逾４１３２倍，一手中籤率僅２％。今日首掛開報７６元，較招股價

２６﹒６６元已高出１８５﹒０７％，但市場資金仍進取追貨，收報８４元，高招股價２﹒１５

倍，每手５００股計，不計手續費，每手勁賺約２８６７０元。中投傲揚基金經理溫鋼城對《經

濟通通訊社》表示，現階段不宜再追，有貨亦可先行食胡。他稱諾輝健康仍是「Ｂ仔股」，即是

未有收入，公司商業化仍處於初步階段，基本面不足以支撐其高股價。

此外，新冠疫苗供應或捲入地緣政治風波。德國ＢｉｏＮＴｅｃｈ發聲明指，仍然計劃向台

灣提供新冠疫苗。強調公司承諾協助世界各地的民眾結束疫情，提供疫苗予台灣是這項全球承諾

的一部分。

ＢｉｏＮＴｅｃｈ早在去年３月授權給復星醫藥（０２１９６），在中國內地及港澳台獨家

開發、註冊、商業化其研發的新冠疫苗。不過，台灣日前表示，原本已同ＢｉｏＮＴｅｃｈ達成

協議，購買５００萬劑疫苗，惟去年底因大陸介入生變，雙方最終無法簽訂合約。

疫苗股表現疲弱。復星醫藥股價四連跌，今收挫４％；國藥（０１０９９）軟１﹒２％，而

康希諾生物（０６１８５）更瀉９﹒４％。



＊安心出行首試水，科興疫苗明抵港＊



香港食物及衛生局局長今日根據《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》，認可中國科興疫苗

在本港作緊急使用。科興疫苗對１８至６０歲人士整體保護率為５０﹒６６％，如果相隔２８日

再接種第二劑疫苗，保護率會上升至６２﹒３％，但有專家質疑即使全民注射科興疫苗，也達不

到群體免疫的目標。不過食衛局表示，參考疫苗顧問專家委員會建議後，認為使用科興疫苗的效

益大於風險。

第一批１００萬劑科興疫苗明日（１７日）下午到港，而復星ＢｉｏＮＴｅｃｈ疫苗「復必

泰」亦於月底運到，將為本港提供２００萬劑疫苗。公務員事務局局長聶德權表示，５類優先群

組下周二（２３日）起可網上預約接種疫苗，下周五（２６日）開始會先在５間社區接種中心及

門診，為優先組別市民接種。

與此同時，香港時隔超過兩個月後放寬防疫措施，容許餐廳晚市堂食至１０時，並開放健身

室、美容院、戲院、遊戲機中心等場所，但顧客須使用「安心出行」應用程式或留下聯絡資料。

憧憬商業活動有限度恢復，領展（００８２３）升１﹒２％，報６９﹒６元，惟其他地產股

表現個別，新鴻基地產（０００１６）、長實集團（０１１１３）微升０﹒１％，恆基地產

（０００１２）跌１﹒１％，新世界（０００１７）軟０﹒７％；

餐飲股表現亦平平，翠華控股（０１３１４）挫２﹒９％，大家樂（００３４１）跌

１﹒８％，大快活（０００５２）軟０﹒４％。



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