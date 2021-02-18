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即市新聞

18/02/2021 08:38

《中國要聞》內地春節檔期電影總票房超７８億，票房人次齊創新高

　　《經濟通通訊社１８日專訊》在中央「就地過年」倡導下，加上民眾不能出境旅遊，間接刺
激內地賀歲片票房大賣。據「燈塔專業版」實時票房數據顯示，內地２０２１春節檔期內（１１
日－１７日）總票房累計超過７８億元（人民幣．下同），總觀影人次１﹒６億，累計場次
２８５﹒８萬，刷新中國影史春節檔累計票房、人次新紀錄。
　　此前預售數據已驚人的《唐人街探案３》為今年春節檔期最受歡迎，上映六天累計票房達
３５﹒５億元，打破《戰狼２》保持的國產影史最高單周票房等１３項中國影史紀錄。而《你好
，李煥英》就憑著上映後口碑出眾而緊隨其後，自年初四起（１５日）單日票房超越《唐人街探
案３》，六天總票房達２７﹒２億元，拋離排第三《刺殺小說家》的５﹒４億元。

＊《唐人街探案３》奪冠，萬達電影料獲利約２億元＊

　　據報道，春節票房冠軍《唐人街探案３》的出品方包括萬達電影（深：００２７３９）、中
國電影（滬：６００９７７），聯合出品方包括阿里影業（０１０６０）、貓眼娛樂
（０１８９６）、金逸影視（深：００２９０５）、歡瑞世紀（深：０００８９２），其中萬達
電影為影片主控方，投資比例最高。據悉《唐人街探案３》成本在５億元左右，該片票房預期在
４５億元－５０億元之間，萬達電影獲得的淨利潤預計可達１﹒９１億元－２﹒３８億元。
　　而贏盡口碑的《你好，李煥英》，主控方為北京文化（深：０００８０２），出品方還包括
貓眼娛樂、阿里影業，聯合出品方包括中國電影、橫店影視（滬：６０３１０３）、華誼兄弟（
深：３０００２７）。上海某基金公司研究員預計，若該電影票房達到５０億元，相關出品方的
收益將非常可觀，貓眼娛樂或可盈利４億元－５億元。（ａｃ）

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