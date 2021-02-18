【新冠疫苗】巴西研究所：科興疫苗對英國和南非變種病毒有效

《經濟通通訊社１８日專訊》據《路透》報道，巴西聖保羅布坦坦研究所負責人表示，中國

科興生物疫苗對英國和南非發現的變種新冠病毒依然有效。

該負責人稱，科興生物疫苗已經過測試並顯示出良好的效果，但他並未詳細說明有效性的確

切數字。該研究所還在測試科興疫苗對當地馬瑙斯市發現的變種病毒的效力。（ａｃ）

