【聚焦人幣】ＳＷＩＦＴ：１月人幣全球支付份額增，排名維持第五

《經濟通通訊社１８日專訊》環球銀行金融電信協會（ＳＷＩＦＴ）發布數據顯示，中國１
月Ｓｗｉｆｔ人民幣在全球支付中佔比２﹒４２％，前值１﹒８８％。在基於金額統計的全球支
付貨幣排名中，人民幣全球支付份額大幅提升，排名維持全球第五位。（ｊｔ）
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