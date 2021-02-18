【聚焦人幣】ＳＷＩＦＴ：１月人幣全球支付份額增，排名維持第五

《經濟通通訊社１８日專訊》環球銀行金融電信協會（ＳＷＩＦＴ）發布數據顯示，中國１

月Ｓｗｉｆｔ人民幣在全球支付中佔比２﹒４２％，前值１﹒８８％。在基於金額統計的全球支

付貨幣排名中，人民幣全球支付份額大幅提升，排名維持全球第五位。（ｊｔ）

