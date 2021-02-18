【中概焦點】百度第四季營收超預期惟淨利跌二成五，盤後彈逾３％

《經濟通通訊社１８日專訊》百度於美股周三（１７日）收市後公布季度業績。受核心搜索

及視頻流平台獲得廣告增長的提振，截至１２月３１日止的第四季，百度季度總營收增長５％至

３０２﹒６億元（人民幣．下同），略超市場預期的３００﹒６億元。不過，第四季淨利下滑至

５１﹒７億元，按年下跌２５％，或相當於每美國存托股份（ＡＤＳ）１５﹒０５元，上年同期

淨利為６３﹒５億元，或每ＡＤＳ為１８﹒２５元。

其中，核心業務收入為２３１億元，按年增長６％；在線營銷收入為１８９億元，按年持平

，非營銷收入４２億元，按年增長５２％，主要受益於雲和其他服務的推動。抵銷了來自阿里巴

巴（０９９８８）、騰訊（００７００）、字節跳動等競爭對手在核心搜索平台方面的競爭。



＊全年收入大致持平，料首季營收至少增１５％＊



此外，百度去年全年收入為１０７１億元，按年大致持平，非美國通用會計準則下全年淨利

２２０億元，按年升２１％。

截至去年末，百度Ａｐｐ月活躍用戶數達５﹒４４億，每日登錄用戶佔比超７０％，按年升

１８個百分點。公司預計，今年第一季度營收總額介乎２６０－２８５億元，按年增長１５％到

２６％，核心收入按年增長２６％到３９％。

百度周三美市收跌５﹒３７％，報３０８﹒６８美元。惟業績公布後，盤後強勁反彈近

３﹒６％。（ｗｌ）

