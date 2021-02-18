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即市新聞

18/02/2021 09:21

【中概焦點】百度第四季營收超預期惟淨利跌二成五，盤後彈逾３％

　　《經濟通通訊社１８日專訊》百度於美股周三（１７日）收市後公布季度業績。受核心搜索
及視頻流平台獲得廣告增長的提振，截至１２月３１日止的第四季，百度季度總營收增長５％至
３０２﹒６億元（人民幣．下同），略超市場預期的３００﹒６億元。不過，第四季淨利下滑至
５１﹒７億元，按年下跌２５％，或相當於每美國存托股份（ＡＤＳ）１５﹒０５元，上年同期
淨利為６３﹒５億元，或每ＡＤＳ為１８﹒２５元。
　　其中，核心業務收入為２３１億元，按年增長６％；在線營銷收入為１８９億元，按年持平
，非營銷收入４２億元，按年增長５２％，主要受益於雲和其他服務的推動。抵銷了來自阿里巴
巴（０９９８８）、騰訊（００７００）、字節跳動等競爭對手在核心搜索平台方面的競爭。

＊全年收入大致持平，料首季營收至少增１５％＊

　　此外，百度去年全年收入為１０７１億元，按年大致持平，非美國通用會計準則下全年淨利
２２０億元，按年升２１％。
　　截至去年末，百度Ａｐｐ月活躍用戶數達５﹒４４億，每日登錄用戶佔比超７０％，按年升
１８個百分點。公司預計，今年第一季度營收總額介乎２６０－２８５億元，按年增長１５％到
２６％，核心收入按年增長２６％到３９％。
　　百度周三美市收跌５﹒３７％，報３０８﹒６８美元。惟業績公布後，盤後強勁反彈近
３﹒６％。（ｗｌ）

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