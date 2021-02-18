《Ａ股行情》滬綜指紅盤衝高回落收市僅升０﹒５５％，茅台翻車挫



《經濟通通訊社１８日專訊》內地春節長假完結，滬深股市牛年首個交易日紅盤高開追落後

，滬綜指大幅高開１﹒８％後升幅一度漲逾２％，高見３７３１﹒６９點，創２０１５年８月以

來新高。不過，若散戶選擇此時入市賺新年財則不幸翻車，白酒股從歷史高位急挫，加上疫苗、

新能源車、安防等科技概念開市後暴跌，創業板指在開市不足５分鐘內由大升轉倒跌，拖累滬指

升幅逐漸縮水，半日收市僅升０﹒４％，午後維持升幅，總結全日紅盤高收０﹒５５％，報

３６７５﹒３６點，以盤中最高位起計，滬指下跌了１﹒５％，但仍創下了自２０１５年股災以

來最高收盤水平。

科技股散水，拖累深成指全日挫１﹒２２％，創業板指更瀉２﹒７４％。

節後入市部署意欲高漲，加上過山車般的瘋狂行情推高Ａ股交投，兩市全日成交

１０８５１億元（人民幣．下同），重返萬億元關，較休市前交易日大增２４％。

節後人行即收水２６００億元，人行指春節後現金逐步回籠，今日開展２０００億元中期借

貸便利（ＭＬＦ），等額對沖今日的到期量。而進行２００億元７天期逆回購，對沖２８００億

到期，即全口徑淨回籠２６００億元。



＊茅台摔落地，創半年最大跌幅＊



股王貴州茅台（滬：６００５１９）日前市值突破３﹒２萬億元，今早曾再升１％高見

２６２７﹒８８元創新高，但隨即迎來急跌，全日跌幅擴大至５％，為逾半年來最大單日跌幅，

收報２４７１元。

據報全球最大的中國股票基金、瑞銀旗下「瑞銀（盧森堡）股票基金－中國機遇」在上月減

持了約３﹒６６％的茅台，截至上月底止該批減持股票市值約２億元。

此外，貴州茅台母企茅台集團的總工程師王莉成為中國工程院院士候選人，官媒批評她難以

代表中國「科技興國」的戰略方向，也會引起人們對社會科研方向和院士推薦、評選標準的質疑

，呼籲相關各方對此應慎之又慎。

其他白酒股方面，瀘州老窖（深：０００５６８）瀉６﹒９％，水井坊

（滬：６００７７９）挫６﹒４％，酒鬼酒（深：０００７９９）跌６﹒２％，五糧液

（深：０００８５８）跌２﹒７％。



＊疫苗概念散水，康希諾Ａ瀉７％＊



隨著世界各國陸續落實新冠疫苗接種計劃，疫苗板塊想像空間收窄，出現沽壓，康泰生物

（深：３００６０１）瀉１３﹒８％，智飛生物（深：３００１２２）挫１０﹒６％，萬泰生物

（滬：６０３３９２）插水９％，康希諾（滬：６８８１８５）跌７％，復星醫藥

（滬：６００１９６）跌３﹒８％。

安防服務概念同走低，海康威視（深：００２４１５）挫７﹒１％，億緯鋰能

（深：３０００１４）跌６﹒７％，睿創微納（滬：６８８００２）走低２﹒１％。

部分手機零件股同挫，立訊精密（深：００２４７５）跌５﹒１％，欣旺達

（深：３００２０７）挫４﹒２％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數



收市 升╱跌 成交金額

（點） （％） （億元人民幣）

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滬深３００指數 ５７６８．３８ －０．６８



上證綜合指數 ３６７５．３６ ＋０．５５ ４８３５．４７

深證綜合指數 ２４５０．３９ －０．４１ ６０１６．４２



上證Ｂ股指數 ２４４．８６ ＋０．３８ １．４５

深證Ｂ股指數 １１３３．６７ ＋０．４０ ２．０６



上證１８０指數 １１７００．１１ ＋０．１６

上證３８０指數 ６０６８．０４ ＋１．１７



深證成份指數 １５７６７．４４ －１．２２

中小創新指數 ２０９４．２２ ＋２．３８

深圳創業板指數 ３３２０．１４ －２．７４

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