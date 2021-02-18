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18/02/2021 12:14

《股林淘金－林家亨》港股牛氣沖天，諾輝健康（０６６０６）值吼

　　《股林淘金》新春前，恆指成功在３００００點以上收市，料今周作為新春後第一周交易周
料能以３００００點作為基本支持位，市場現時仍然受到新經濟股的帶動，一眾受疫情影響尚未
恢復正常的舊經濟股仍然估值偏低，預計未來經濟復甦股回到之前的水平時，恆指本季將有望再
次上試３１６００點，逐漸逼近歷史高位。
　　今日諾輝健康（０６６０６）上市，曾認購者若沒有成功認購，可以考慮入場，並作為中長
期部署。諾輝健康作為中國癌症早篩第一股，其本身為癌症早篩市場的開創者和領導者，在短、
中期時間內，其領導地位難被取代。癌症的發現時間經常都是治療成功與否的關鍵因素，早期腸
癌及時治療，生存率高達９０％，對比一旦到了Ⅳ期，就只有１０％的生存機會。因此，中國已
經將癌症篩查納入國家發展戰略，預計２０３０年三大癌種篩查市場如下，結直腸癌能達到
１９８億、胃癌能達到１５７億、宮頸癌能達到１３３億，這個市場現時尚沒有任何一家其他公
司進入了前瞻性註冊臨床實驗，所以諾輝健康的未來盈利能力將會以幾何級數增長。除此之外，
諾輝健康會利用已經建立的結直腸癌早篩市場極高的壁壘以及具備的先發優勢（產能、先行者時
間優勢、行業先行者優勢）開拓除中國內地以外的其他地區的市場。今日的理想入市價約在７０
元附近，投資者設止蝕位在８％水平。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》

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