【ＦＯＣＵＳ】德州暴雪油價發燒，綠色新政儲能跑出

【ＦＯＣＵＳ】可以將人類送上月球，卻難確保嚴寒天氣供電－－說的正是休斯敦太空中心

所在的美國德州。截至周四（１８日），由極端寒流引發的該州數百萬戶大停電已進入第四天，

伴隨國際油價企上６５美元，亦開啟下月ＯＰＥＣ＋會議亂象序幕及拜登「綠色新政」新角力。



＊布油逾一年首企上６５美元＊



來自北極的極端寒流橫掃大半個美國，以溫暖著稱的南部州德克薩斯，錄得零下１９攝氏度

的百年最低溫；居民用電負荷急升及發電機組因嚴寒「當機」，負責當地逾九成（２６００萬戶

）供電調度的ＥＲＣＯＴ不得不分區限電，截至目前，仍有約２７０萬戶在如同黑暗冰窟的家中

瑟瑟發抖。

一電難求令現貨電價從日常每兆瓦時約２５美元飆至９０００美元上限，相當於特斯拉單次

充電成本高達９００美元；嚴寒並迫使該州數家煉油廠關閉或減產，受影響產能或達每日２６０

萬桶（全美減產料達４００萬桶），刺激埃克森美孚股價連漲三日，而布油期貨價格亞洲盤今早

更企上６５美元，為去年１月以來首次。



＊共和黨轟綠色新政致命交易＊



何以德州供電如此脆弱？共和黨籍的州長Ｇｒｅｇ Ａｂｂｏｔｔ就將責任歸咎「太陽能及

風能關閉導致缺電」，並指拜登主張的綠色新政對美國而言是「致命交易（ｄｅａｄｌｙ

ｄｅａｌ）」。

不過數據顯示，在嚴寒中結冰的風力渦輪機及其他可再生能源，僅佔全州「當機」的４６吉

瓦（１吉瓦＝１０億瓦）電力中的３５％，其餘實際來自天然氣等火力發電廠的電力缺口，例如

天然氣管內水氣在低溫中凍結，令電廠無燃料可用。

此外，得州的電力系統獨立於聯邦之外，得以不受聯邦能源管理委員會的監督，令電網穩定

性欠奉亦是原因之一。美媒爆料指，聯邦監管機構早在２０１１年已警告德州，應使用更多隔熱

材料、加熱管道等方法來確保電廠安然過冬，惟建議有否被遵循不得而知。



＊可再生能源穩定需儲能保障＊



嚴寒如蝴蝶煽動翅膀，面對油價大升，早前對石油增產保持謹慎的沙特態度似現鬆動。該國

顧問最新放風稱，沙特計劃在３月的ＯＰＥＣ＋會議上宣布，取消較早時「２月、３月單日額外

減產１００萬桶」的做法，但此舉可能引發一直主張增產的俄羅斯的不滿，進而擴大集團內部裂

痕。

此外，得州大停電還引發對拜登「綠色新政」的新角力，化石燃料行業的支持者將怒火聚焦

於在寒風中凍結的風力發電場，特朗普時期的能源部長Ｒｉｃｋ Ｐｅｒｒｙ就稱，「如果風能

和太陽能是我們前進的方向，那麼過去４８小時的事應讓每個人停下來想清楚」。不過，另有聲

音指，現在是國會通過一項雄心勃勃的基礎設施計劃的時候了，包括擴大和升級美國的電網。

對投資市場而言，隨著風能、太陽能的大規模應用，「智能能源儲備」這一確保電力穩定供

應的關鍵正當風口。美股ＳＴＰＫ（星峰能源轉換）年初至今升逾１﹒５倍，並獲唱好為「下一

個特斯拉」，以及Ａ股倍升股陽光電源（深：３００２７４），或有啟示。

