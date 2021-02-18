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18/02/2021 09:11

英國更新香港營商指引：刪與「港府合作」國金中心降格

　　《經濟通通訊社１８日專訊》英國外交部周二更新與香港的營商指引，由過去形容香港為「
國際金融中心」，改稱「區域樞紐」（ｒｅｇｉｏｎａｌ　ｈｕｂ），並且刪去與港府有正面、
前瞻性的關係等字眼，同時不再直接描述香港享有高度自治。
　　新指引把香港的經濟概述由「國際金融中心」描述改為「區域樞紐」，但在反洗黑錢一欄中
，加入「作為國際金融中心，香港仍然是不合法及合法金融的目標。」（Ａｓ　ａ　
ｇｌｏｂａｌ　ｆｉｎａｎｃｉａｌ　ｃｅｎｔｒｅ　Ｈｏｎｇ　Ｋｏｎｇ　ｒｅｍａｉｎｓ　
ａ　ｔａｒｇｅｔ　ｆｏｒ　ｉｌｌｉｃｉｔ　ａｎｄ　ｌｉｃｉｔ　ｆｉｎａｎｃｅ）。

＊關注商界被迫表態＊

　　指引除了重申《國安法》違反《中英聯合聲明》、遏制基本人權自由，同時刪去「英國與香
港特區政府享有正面及前瞻性的關係，在廣泛領域互利合作」。
　　指引提到香港的言論自由令人關注，又不點名提及有表面證據顯示，有企業因員工的政見或
曾參與過去兩年的示威而承受中方壓力。

＊港府：英國憂慮毫無事實根據＊

　　值得留意的是，英國政府的新指引在行文上也由過去直接說「香港享有高度自治」，改為更
小心的「中英聯合聲明下表明香港享有高度自治」。
　　港府發言人表示，英國對《國安法》的憂慮是「毫無事實根據」，並重申《國安法》讓香港
由亂變治、確保一國兩制行穩致遠及使香港長遠繁榮穩定，亦保障香港免受各種威脅，有利保持
香港政治和社會穩定、有助維持有利的營商和投資環境。（ｃｌ）（ｚｚ）

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