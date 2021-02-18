【新冠肺炎】薛永恒：最快月?試行「安心出行」新功能

《經濟通通訊社１８日專訊》創新及科技局長薛永恆接受《商業電台》訪問時指，為了令「

安心出行」發揮最好效果，月內會試行程式的新功能。他透露，正研究用低功率藍牙發射器，在

市民同意下，經過部分處所時，由程式自動記錄出行資料，不用掃碼，有關功能與大學共同研發

，已在大學內試用，有望本月內在市面試用。

另外，當局亦正研究在程式中加入量度步速的科技，例如用家在離開的士之後會提高步速，

程式便會自動記錄使用者離開的士的時間。

薛永恆又指，過去有確診者使用安心出行，有助衞生防護中心追蹤及通知與患者去過同一地

方的人。他強調程式沒追蹤功能，政府亦不會刻意查看市民的出行記錄。



＊政府資助逾１﹒０２億，助創科業界研發防疫設備＊



疫情令防疫設備需求大增，薛永恆表示，創科業界因此有不少機遇，例如有初創公司成功研

發多功能機械人，結合５Ｇ和大數據技術，自動消毒和探熱。政府推出了計劃，資助大學和科技

公司，研發防疫設備，並在公營機構試用，已有６３個項目獲批，總資助額超過１億２００萬元

。

薛永恆指出，本地創科企業僱用人數由２０１４年的２３００多人，到上年度增加逾４倍，

至１２０００多人，相信行業會繼續創造高增值就業機會。另外，立法會本月通過１８１億元撥

款，連同上月通過的１４３億元撥款，累計逾３００億元，支持在落馬洲河套地區發展港深創新

及科技園，預料園內首棟樓宇將在２０２４年落成，項目完成後可提供５萬２０００個就業職位

。

對於疫情初期不少本地商家設廠生產口罩，政府會繼續資助再工業化項目，提供課程，提升

智能生產線和技術人員的能力。（ｓｌ）

