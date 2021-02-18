  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/02/2021 09:24

【新冠肺炎】薛永恒：最快月?試行「安心出行」新功能

　　《經濟通通訊社１８日專訊》創新及科技局長薛永恆接受《商業電台》訪問時指，為了令「
安心出行」發揮最好效果，月內會試行程式的新功能。他透露，正研究用低功率藍牙發射器，在
市民同意下，經過部分處所時，由程式自動記錄出行資料，不用掃碼，有關功能與大學共同研發
，已在大學內試用，有望本月內在市面試用。
　　另外，當局亦正研究在程式中加入量度步速的科技，例如用家在離開的士之後會提高步速，
程式便會自動記錄使用者離開的士的時間。
　　薛永恆又指，過去有確診者使用安心出行，有助衞生防護中心追蹤及通知與患者去過同一地
方的人。他強調程式沒追蹤功能，政府亦不會刻意查看市民的出行記錄。

＊政府資助逾１﹒０２億，助創科業界研發防疫設備＊

　　疫情令防疫設備需求大增，薛永恆表示，創科業界因此有不少機遇，例如有初創公司成功研
發多功能機械人，結合５Ｇ和大數據技術，自動消毒和探熱。政府推出了計劃，資助大學和科技
公司，研發防疫設備，並在公營機構試用，已有６３個項目獲批，總資助額超過１億２００萬元

　　薛永恆指出，本地創科企業僱用人數由２０１４年的２３００多人，到上年度增加逾４倍，
至１２０００多人，相信行業會繼續創造高增值就業機會。另外，立法會本月通過１８１億元撥
款，連同上月通過的１４３億元撥款，累計逾３００億元，支持在落馬洲河套地區發展港深創新
及科技園，預料園內首棟樓宇將在２０２４年落成，項目完成後可提供５萬２０００個就業職位

　　對於疫情初期不少本地商家設廠生產口罩，政府會繼續資助再工業化項目，提供課程，提升
智能生產線和技術人員的能力。（ｓｌ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈豐富獎品！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話17/02/2021
港股低開高走338點突破31000　七連升累漲約二千點
中國故事17/02/2021
【低碳變革】碳中和願景料啟環保嚴監管　中國工業新時代遇變局
財經熱話17/02/2021
【京東分拆】分拆業務提振　何啟俊:京東集團股價向好勿估頂
FOCUS17/02/2021
【FOCUS】先進技術開發引憧憬　京東物流勢掀打新熱
中國故事17/02/2021
《京城近觀》就地過年　北京「數字人民幣」紅包助興
開市Good Morning17/02/2021
《開市Good Morning》曾永堅：炒復甦首選九置及新地
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得AQ多功能健康科技水體驗裝及$50 AQ現金券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>