【新冠肺炎】港府今日起有條件放寬社交距離措施，專家憂風險仍高

《經濟通通訊社１８日專訊》港府今日起放寬社交距離措施，食肆堂食延長至晚上１０時，

容許４人一枱，包括戲院、美容院、健身中心、主題公園及體育處所等場所，可以重開，但酒吧

及派對房間等，仍未獲准復業。



＊有顧客因拒用「安心出行」而襲擊店員＊



重開的場所及晚市堂食的食肆，員工要定期檢測，負責人必須要求顧客用「安心出行」應用

程式掃碼，或留低聯絡資料，如果食肆不打算經營晚市堂食，可以按上一回的防疫規例經營。

酒樓食客對於掃瞄「安心出行」有不同的意見，有人認為方便，但有人表示擔心私隱風險而

不會使用，寧頭留低個人資料。今日清晨，彩雲邨麥當勞有顧客拒絕使用「安心出行」而襲擊店

員。



＊許樹昌：社區仍有隱形傳播鏈＊



疫苗顧問專家委員會委員兼中大呼吸系統科講座教授許樹昌在電台節目上表示，今日起放寬

社交措施，風險仍高，昨日１２宗本地個案，１０宗源頭不明的比例非常高，加上個案分布廣泛

，顯示社區仍有隱形傳播鏈，但他亦明白政府有經濟考慮，需要救市。

許樹昌認為，現時只有約１００萬人次下載安心出行應用程式，比例偏低，指程式不會追蹤

行蹤，市民不應擔心，又呼籲留個人資料的市民不要留假資料，以免無法作流行病學追蹤。

（ｃｌ）

