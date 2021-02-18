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18/02/2021 14:02

【新冠肺炎】本港新增８宗確診個案，３宗源頭不明

　　《經濟通通訊社１８日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至２月１８日零時零分，本港新
增８宗新冠肺炎確診個案，包括３男５女，全部屬本港感染，其中３宗源頭不明，其餘５宗與本
地個案有流行病學關連。至今本港個案累計１０８２１宗（包括１０８２０宗確診個案和一宗疑
似個案）。

＊兩名家庭主婦中招＊

　　第一宗源頭不明個案涉及一名４９歲女病人（個案編號：１０８１６）。她於２月１１日開
始喉嚨痛和咳嗽，２月１６日到雅麗氏何妙齡那打素醫院求醫。病人為一名家庭主婦，住在大埔
８８廣場。
　　第二宗源頭不明個案涉及一名４３歲女病人（個案編號：１０８１７）。她於２月１４日開
始發燒，２月１６日到廣華醫院求診。病人為一名家庭主婦，居於深水埗崇德樓。

＊圓玄護養院暨長者日間護理中心職員染疫＊
　　
　　第三宗源頭不明個案涉及一名５４歲女病人（個案編號：１０８２０），她於２月１２日開
始發燒、喉嚨痛和頭痛，２月１６日到社區檢測中心接受檢測。她是圓玄護養院暨長者日間護理
中心（順利邨）的職員，最後上班日期為２月１５日。她住在秀茂坪秀茂坪邨秀程樓。
　　過去１４天（２月４－１７日）累計新增２８２宗個案，包括２３６宗本地個案（其中８３
宗源頭不明）。（ｃｌ）

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