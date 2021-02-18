【企業盈警】魯大師（０３６０１）料全年純利跌最多３５％

《經濟通通訊社１８日專訊》魯大師（０３６０１）公布，預期截至去年１２月３１日止年
度純利按年跌介乎約２５％至３５％，即介乎約６９２３萬至７９８８萬元人民幣。
該集團指，純利下跌主因新型冠狀病毒疫情爆發令內地客戶的廣告推廣預算減少，對內地線
上廣告服務收入構成較大的負面影響，以及受中美貿易爭端影響，海外移動端業務線上廣告服務
收入下降。
該集團將於３月３１日或之前公布業績。（ｗｈ）
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