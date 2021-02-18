《日入而息》下周五起可接種科興疫苗，中央准恒隆購美領事館物業

《今天重點》﹡政府表示科興１００萬劑疫苗明午到港，復必泰月底運到；聶德權稱５類優

先群組下周二起可網上預約接種疫苗；已選１０間規模較大院舍做外展疫苗

接種；陳肇始稱疫苗接種設通報機制，用「醫健通」儲存記錄；設立１０億

疫苗接種保障基金，申索限期兩年；預計採購新冠疫苗費用８４億元

﹡林鄭稱會接種科興疫苗，「安心出行」下載量已逾百萬

﹡恆隆（００１０１）證實收購美領事館物業獲中央批准，正與賣方處理完成

交易事宜

﹡香港最新失業率升至７％，創近１７年新高；失業大軍突破２５萬，餐飲業

失業率升至１４﹒７％；１月失業綜援個案１﹒９８萬宗，按年急增５７％



《即日市況》﹡港股終止七連升，回吐４８９點收３０５９５點，科指跌逾３％



《深滬股市》﹡滬綜指紅盤衝高回落收市僅升０﹒５５％，茅台翻車挫



《美元匯價》﹡如債息續走高，利美匯短線反覆向上；歐元最新報１﹒２０７０╱７４，日

圓最新報１０５﹒６３╱６５



《公司業績》﹡冠君產業信託（０２７７８）去年可分派收入跌５﹒７％，末期分派

１２﹒７５仙



《公司資訊》﹡恆隆（００１０１）證實收購美領事館物業獲中央批准，正與賣方處理完成

交易事宜

﹡百信國際（００５７４）與呈請人已達成和解，清盤令呈請延期審理

﹡百濟神州（０６１６０）淋巴瘤新藥上市申請獲ＦＤＡ受理

﹡利華控股集團（０１３４６）收購卓世，助提升運動服及訂製服裝生產實力

﹡亞洲聯合基建（００７１１）簽訂１３億元三年期定期貸款及循環信貸協議

﹡國藥科技（０８１５６）折讓約１２﹒５％配股，收購防偽裝置設計公司股

權

﹡開拓藥業（０９９３９）晚期肝癌新藥二期臨床試驗獲美國ＦＤＡ批准

﹡雲頂新耀（０１９５２）委任郭永為首席商務官

﹡新世界（０００１７）疫市增聘近千人，鄭志剛稱冀可帶頭令更多企業增聘

人手

﹡佳明（０１２７１）青衣明翹匯累售６６８伙，套現逾４２億元

﹡南豐表示旗下４新盤已累售５１５伙，套現逾５６億元

﹡消息指立白旗下朝雲集團開展預路演，最多籌３１億元

﹡康宏環球（０１０１９）預計獨立理財顧問業務今年轉虧為盈；康宏環球

２０１７至２０１９年錄巨虧，三年均不派息

﹡恆騰網絡（００１３６）與恆大旅遊簽署戰略合作協議，於主題公園使用其

ＩＰ

﹡惠理集團（００８６０）１月管理資產總值按年升４﹒２％至約１４８億美

元

﹡匯豐公布三名亞洲區財富管理及個人銀行投資部門高層人事任命

﹡賽生藥業（０６６００）明起招股，入場費９４９４﹒７２元



《國企紅籌》﹡新華保險（０１３３６）１月保費收入按年升約１３％至３４６億元人民幣

﹡中國財險（０２３２８）１月保費收入按年升１﹒２％

﹡南航（０１０５５）１月客運運力按年下降５１﹒０３％

﹡中石化油服（０１０３３）子公司與科威特石油公司簽署３﹒６億美元合同



《神州民企》﹡高瓴清倉造車新勢力後傳押注比亞迪（０１２１１），比亞迪不置評

﹡騰訊（００７００）關聯公司入股一家北京生物科技公司；騰訊手遊王者榮

耀１月份收入排名全球首位，達２﹒６７億美元；騰訊關聯企業入股南京虎

牙信息科技，持股比例為１２﹒９％

﹡百度李彥宏稱已確定與吉利（００１７５）合資電動車公司的ＣＥＯ及品牌

﹡人保（０１３３９）１月總保費收入按年增６﹒７％至近９８０億元人民幣



《中國要聞》﹡內媒表示增加住宅用地供應可提高大城市居民生育率

﹡兩月內釀１６死，山東要求所有非煤礦山停產接受檢查

﹡春節電影票均價較前年漲一成，報道指供不應求所致

﹡國家電影局表示春節檔票房逾７８億元，較前年增３２％

﹡楊潔篪明起訪問卡塔爾、烏干達、贊比亞、科威特四國

﹡攜程表示本地門票預訂較２０１９年增三倍，租車消費漲

﹡歐亞經濟委員會對中國不鏽鋼焊管產品徵五年反傾銷稅

﹡據報春節期間內地民航客運量按年大減４５％

﹡春節期間離島免稅店銷售額超１５億，接待逾２０萬人

﹡２千億ＭＬＦ等額續作，２百億逆回購收水２６００億；人行表示市場上

「共產黨成立１００周年」紀念幣為臆造

﹡李彥宏稱百度將與ＹＹ Ｌｉｖｅ深度整合拓直播生態

﹡愛奇藝去年續蝕７０億回本無期，會員流失營收僅微增

﹡乘聯會表示１月狹義乘用車零售銷售同比增２５﹒７％

﹡中國工程院表示茅台總工王莉還不是院士增選有效候選人

﹡內地油價七連漲，汽柴油每噸上調２７５元和２６５元

﹡中國銀聯表示春節銀聯網絡交易金額超１萬億，創下新高



《寶島快訊》﹡台股小幅收升０﹒４％報１６４２４點，續創新高



《其他消息》﹡中聯辦高層人事變動，最高檢察院王松苗空降任秘書長

﹡立法會換屆選舉，選民登記運動今日開始展開

﹡譚耀宗稱未聞人大常委會月底有涉港選舉議程

﹡黎智英就國安法案件再申請保釋，高等法院拒絕黎智英保釋申請

﹡劉顯法獲任命為外交部駐澳門特派員公署特派員

﹡證監會料在港上市的內地新經濟企業成交額或繼續上升

﹡英國更新香港營商指引：刪與「港府合作」國金中心降格

﹡去年底香港人口７４７﹒４萬，按年減少４﹒６５萬人

﹡香港最新失業率升至７％，創近１７年新高；失業大軍突破２５萬，餐飲業

失業率升至１４﹒７％；１月失業綜援個案１﹒９８萬宗，按年急增５７％

﹡本港去年商品出口貨量微跌０﹒８％，進口貨量跌２﹒６％

﹡利嘉閣表示１月私宅轉手獲利比率９７﹒２％

﹡基金公會表示難料今年回報能否改善，籲投資者分散投資

﹡調查指５３％受訪者認為強積金應包括中國Ａ股基金

﹡深股通額度全日用３９﹒９億元；滬股通額度全日用４３﹒６億元，陸股通

淨流入近５１億

﹡英媒表示５０００港人以ＢＮＯ身份申請居英

﹡中原地產表示春節上海新樓交易跌入低谷，新政需時消化

﹡畢馬威料財赤達２８２０億，倡派１萬元電子消費券；財政儲備仍穩健，無

迫切性動用外匯基金

﹡美國駐港總領事館表示不評論壽山村道物業交易具體條款



《新冠肺炎》﹡本港新增８宗確診個案，３宗源頭不明

﹡林鄭稱會接種科興疫苗，「安心出行」下載量已逾百萬

﹡美疾控中心表示三種變異毒株正在傳播，需投入資源追蹤

﹡巴西研究所表示科興疫苗對英國和南非變種病毒有效

﹡王毅稱中方以實際行動促進疫苗公平分配

﹡科興首批赴港疫苗預計明天下午五時半經國泰運抵本港

﹡德國ＢｉｏＮＴｅｃｈ表示仍計劃向台灣提供新冠疫苗

﹡ＭＯＳ Ｂｕｒｇｅｒ宣布不設晚市堂食維持二人一枱

﹡土瓜灣８幢大廈６５人違反強檢公告，各被罰款５０００元

﹡港府今日起有條件放寬社交距離措施，專家憂風險仍高

﹡薛永恆稱最快月內試行「安心出行」新功能

﹡林哲玄料月底可接種疫苗，優先群組須帶證明文件打針

﹡政府表示科興１００萬劑疫苗明午到港，復必泰月底運到

﹡食衛局認可科興疫苗在港作緊急使用

﹡許樹昌稱科興疫苗與牛津阿斯利康效能相若

﹡陳肇始稱疫苗接種設通報機制，用「醫健通」儲存記錄；設立１０億疫苗接

種保障基金，申索限期兩年；預計採購新冠疫苗費用８４億元

﹡聶德權稱５類優先群組下周二起可網上預約接種疫苗；已選１０間規模較大

院舍做外展疫苗接種

﹡海洋公園表示九成員工已完成檢測，周末預約情況理想

﹡房委會表示公屋球場明起重開，社區會堂下周可申請租用

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