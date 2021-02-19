《華爾街內望》失業人數意外增加美股下跌，科技股走低納指跌百點

《經濟通通訊社１９日專訊》美國上周初次申請失業金人數意外增加，就業市場復甦脆弱，

美股周四（１８日）收低，而在大型科技股遭拋售下納指跌幅明顯。

道指跌１１９點或０﹒３８％，報３１４９３點，最多曾跌近１％。標指跌１７點或

０﹒４４％，報３９１３點，最多曾挫逾１％。納指跌１００點或０﹒７２％，報１３８６５點

，最多曾跌近２％。

美國勞工部最新報告顯示，上周初次申請失業金人數升至８６﹒１萬人，半導體晶片短缺導

致汽車工廠暫時關閉。

美國企業業績強勁，加上疫苗接種進展良好，以及１﹒９萬億美元新經濟刺激方案的憧憬，

己推動美股本周初再創新高，而對通脹前景上升的擔憂亦已促使投資者鎖定科技股和通訊類股等

估值較高的股票獲利。

板塊方面，公用股、非必需消費品股上漲，地產股微跌。蘋果、特斯拉等大型科技股下跌，

Ｆａｃｅｂｏｏｋ亦跌１﹒５％，報２６９﹒３９美元，華爾街正評估公司封鎖澳洲所有新聞內

容的影響。

全球最大零售商沃爾瑪挫６﹒５％，報１３７﹒６６美元，公司未能實現季度獲利預期，並

預計本財年銷售僅將出現低單位數增長。

美國聯鎖酒店營運商萬豪國際漲０﹒５％，報１３１﹒９８美元，公司上季出現虧損，預訂

量下降。

指標十年期國債收益率跌１﹒３個基點，報１﹒２８５５％。三十年期國債收益率漲不足

１個基點，報２﹒０７４５％。（ａｌ）

